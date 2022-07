Hospital del Niño sólo tiene víveres para 15 días: SUS no desembolsó

Entornointeligente.com /

Los pacientes del hospital del niño Manuel Ascencio Villarroel corren el riesgo de quedarse sin alimentos dentro de 15 días debido a que el Sistema Único de Salud (SUS), dependiente del Gobierno, aún no desembolsó los recursos, informó ayer el director del establecimiento, Vladimir Rojas. La crisis afecta la provisión de víveres, medicamentos e insumos. Si en dos semanas el hospital no recibe los recursos del SUS, el 100 por ciento de los pacientes se verá perjudicado, incluso se analiza cobrar por los servicios de teléfono, internet, luz, agua y gas. «En una clínica privada, un paciente paga por noche más de mil bolivianos; acá vamos a ver cómo cobrar, porque esto será insostenible. Pedimos celeridad de las autoridades, estamos racionando nuestros recursos todo lo que se puede», indicó Rojas. El hospital recibe cada año 18 millones de bolivianos para la atención del seguro gratuito, pero se desembolsan en cuotas cada cuatro meses. El primer desembolso debía ser en enero, pero se hizo en abril. El director dijo que una parte de esos recursos se destinó a reponer gastos. El segundo tenía que ser en mayo, pero aún no llega. En un recorrido se evidenció que en la bodega del hospital los estantes tienen pocos alimentos. La encargada de nutrición, Eloyna Cuiza, detalló que a diario se usan regularmente entre 20 y 25 kilos de arroz, pero en el depósito sólo tienen 60, es decir, sólo queda para los próximos tres días. Los víveres frescos, verduras, frutas y carne sólo abastecerán hasta el martes de la siguiente semana. Los cereales están ajustados hasta fines de junio, pero se están racionando y alcanzará hasta la primera semana de agosto. «En todo el tiempo que estoy trabajando, nunca he estado en esta situación. Por más que nos recarguen el presupuesto mañana mismo, los alimentos no los tendré al día siguiente. Hacer la compra me lleva un mes, porque se debe cotizar y hacer otros trámites», expresó. Cuiza dijo que el hospital ya no cuenta con fórmulas especiales que se requieren para el tratamiento dietético de los niños y solicitan a los padres de familia que realicen la compra. Una fórmula especial tiene un costo de 150 o 200 bolivianos. El hospital realiza 15 menús, pero la situación será insostenible con los pocos recursos que tiene. «He hecho malabares para hacer alcanzar, estamos racionando sin bajar el aporte nutricional», agregó la encargada de nutrición.

Dieron «vaquita» para pagar la luz El director del hospital del niño Manuel Asencio Villarroel, Vladimir Rojas, dijo que por falta de recursos no se logró pagar el agua y la luz, por lo que se emitió una multa de más de mil bolivianos. Indicó que para pagar hicieron «vaquita» con el personal. «Hemos llamado al Ministerio de Salud para ver quién iba a pagar la multa y nos dijeron que ellos no lo hacen, tampoco la Gobernación. No es culpa del hospital; el desembolso no fue a tiempo», indicó.

Rojas dijo que la Gobernación ya tiene conocimiento y coadyuvará con ciertos recursos económicos para paliar, pero no será suficiente.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

