Hospital Calderón urgido por Sangre

Entornointeligente.com /

El Hospital Banco de sangre del Hospital Calderón Guardia, necesita la donación del liquido vital, ya que en las ultimas semanas ha ocurrido una escases en el banco.

«La situación ha sido preocupante durante esta semana; pues, si bien es cierto algunas personas se han acercado de manera altruista a realizar su donación y gracias a este gesto se han podido realizar ciertos procesos para pacientes programados, han hecho falta donantes para cubrir las necesidades básicas del hospital» indicó la Dra. Ivannia Gómez, jefa interina del banco de sangre.

El tiempo requerido para la donación de sangre es entre 30 y 40 minutos máximo por persona.

REQUISITOS

Algunos de los requisitos para donar sangre sontener entre 18 y 65 años, pesar mínimo 52 kg y más de 1.50 mts, hacer un desayuno ligero que no incluya lácteos ni grasas, se sugiere tomar medio litro de agua previo a la donación.

Si tiene tatuajes, perforaciones o maquillaje micro pigmentado debe tener más de 6 meses de realizado, en caso de tener piercings en mucosas (nariz, boca, o genitales) estos deben ser retirados un mes antes de la donación.

HORARIO

El horario del banco de sangre es de lunes a jueves de 6.30 a.m. a 5.30 p.m., viernes de 6.30 a.m. a 4.30 p.m., sábado de 7 a.m. a 3.30 p.m. y domingo de 7 a.m. a 12 m.

PERIODISTA: Valeria Asenjo

CRÉDITOS: Archivo

EMAIL: [email protected]

Viernes 05 Agosto, 2022

HORA: 03:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com