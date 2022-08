Hospitais do Grande Porto registam «oscilações» na dádiva de sangue

Entornointeligente.com /

Os principais hospitais do Grande Porto registam «oscilações» e «constrangimentos pontuais» nas reservas de sangue, com «maior necessidade» nos tipos A+ e O+, admitindo esta quinta-feira à Lusa incrementar as campanhas de apelo à dádiva.

Relacionados sociedade. Apelo à dádiva de sangue: reservas de A+ e O+ dão apenas para quatro dias

sociedade. Atrasos nos apoios do Instituto do Sangue condicionam associações

covid-19. Vacinados deixam de ter de esperar sete dias para doar sangue

Em resposta à agência Lusa, o Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, apontou que «existe alguma estabilidade, com reservas para sete dias» e que, «neste momento, o grupo de sangue com menos dias de reserva é O+».

Já o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) admitiu que, «em termos de concentrados de eritrócitos, alguns grupos como A e O, os mais frequentes em termos fenotípicos na população, são indubitavelmente aqueles que carecem de maior consumo, podendo haver constrangimentos pontuais e necessidade de aquisição externa».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O recurso ao exterior é uma realidade que o Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUPorto) conhece, tendo fonte desta unidade, que inclui o Hospital de Santo António, referido à Lusa que a autossuficiência tem sido possível «em alguns períodos», mas é necessário recorrer «frequentemente» ao fornecimento de outras instituições.

«Nesta data, o CHUPorto apresenta um estoque modesto de glóbulos vermelhos dos grupos A e O: 56 e 79 unidades de eritrócitos, respetivamente. Há oscilações de dádivas ao longo do ano», disse a mesma fonte.

À Lusa, os três centros hospitalares descreveram as diligências que têm levado a cabo para aumentar o número de dadores de sangue, nomeadamente as campanhas de sensibilização junto da população.

«A sociedade tem de encarar este processo como um dever de cidadania, um ato de enorme generosidade», considerou o CHUSJ.

Neste hospital há um parque de estacionamento específico para os dadores de sangue, com entrada própria, e o horário do serviço é de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 19:15, aos sábados, das 9:00 às 12:30 e das 14:30 às 19:15, e aos domingos e feriados, das 09:00 às 12:30.

Já o Banco de Sangue do CHVNG/E está localizado na Unidade I, no Monte da Virgem (Vila Nova de Gaia), e está aberto de segunda a sexta-feira, entre as 08:00 e as 17:30.

No CHUPorto, as colheitas são feitas no edifício do Centro de Cirurgia de Ambulatório (CICA), na Rua Dom Manuel II, de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 18:30, e ao sábado, das 8:30 às 12:30 (nesta manhã, mediante agendamento).

Na segunda-feira, a Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES), num apelo nacional às dádivas, divulgou que as reservas de sangue para os tipos A+ e O+ só chegam para quatro dias e as dádivas estão «neste momento abaixo do desejável».

«As dádivas de sangue estão neste momento abaixo do desejável e ideais, nomeadamente no que se refere aos concentrados eritrocitários dos grupos «A positivo», «O positivo», com reservas para cerca de quatro dias, todos os outros grupos sanguíneos apresentam dias de reserva superiores», segundo o comunicado da FEPODABES.

A federação apelou a todas as pessoas saudáveis, com mais de 18 anos e mais de 50 quilos que façam uma dádiva de sangue, lembrando que «todos os dias são necessárias 900 a mil unidades de sangue».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com