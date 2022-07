Hospitais cancelam consultas e cirurgias para desviar médicos para as urgências

Entornointeligente.com /

Há hospitais que já estão a cancelar consultas e cirurgias não urgentes para desviar os médicos para as urgências, para que estas não encerrem». O cenário é descrito ao DN por médicos da região de Lisboa, que preferem o anonimato, que explicam o porquê: «Não há outra solução, senão ninguém aguenta fazer mais horas extras e a atividade programada».

O presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul e vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), João Proença, confirmou ao DN esta informação, dizendo que tem sido este o relato que tem chegado à estrutura por parte alguns colegas. «Está a acontecer na Grande Lisboa e em todo o lado, quando não há médicos», afirmou.

O DN contactou ainda profissionais de várias unidades, sobretudo as que têm sido mais afetadas até agora pelo encerramento temporário das urgências, que confirmaram o mesmo. Aliás, houve mesmo quem sublinhe: «Isto, não é surpresa nenhuma. É a solução que as unidades têm para gerir situações de crise, porque não andam sempre a contratar médicos», acrescentando: «Foi isto mesmo que aconteceu durante a covid-19. Só que na altura foi uma medida assumida pelo ministério».

Subscrever Os sindicatos da classe, FNAM e Sindicato Independente dos Médicos (SIM), responsabilizam a tutela, por ignorar os alertas que têm vindo a fazer desde há muito sobre as condições em que se trabalha nas unidades do SNS e sobre o descontentamento dos profissionais, devido à remuneração precária e congelamento das carreiras, entre outras situações. Mas estas duas têm sido as razões que os médicos mais têm valorizado para abandonarem o SNS em prol do setor privado ou até da emigração.

Por isto mesmo, o bastonário dos médicos, Miguel Guimarães, faz questão de sublinhar ao DN que não se pode falar em falta de médicos em Portugal, porque «não há, mas há falta no SNS». E os números disponibilizados pela ordem não enganam: quase 60 mil médicos, 59 697. Destes, estão no ativo cerca de 56 mil, mas só 31 mil no SNS, um número que, aliás, tem sido avançado pela própria tutela. O bastonário alerta ainda para outra situação: «Nunca houve tantos médicos sem especialidade como agora».

Portugal tem de ser competitivo senão outros países continuam a vir buscar o nosso talento Para sindicatos e ordem, é urgente que se tomem medidas que alterem as condições de trabalho no SNS e o revitalizem. «Há que melhorar as condições de trabalho dos profissionais no SNS e o foco principal deve ser a transformação do próprio SNS. É preciso uma gestão mais moderna, com mais flexibilidade nas respostas que tem de dar e mais autonomia para as unidades», defendeu, acrescentando: «Tem de ser assim. Estamos na UE e ou temos competitividade ou outros países continuarão a vir buscar os nossos recursos, que têm à partida formação com idoneidade garantida».

O bastonário argumenta mesmo que «Portugal tem de conseguir reter os seus melhores valores ou, pelo menos, alguns deles. Para isso, é preciso mudar a forma como as pessoas são remuneradas – não se justifica que um médico português continue a ganhar um quinto do que ganha qualquer outro colega da UE -, é preciso mudar as condições em que trabalham, é preciso dar acesso à investigação científica e às novas tecnologias e promover até mais flexibilidade nos horários. Tudo isto interessa aos médicos especialistas e sobretudo às novas gerações».

Para Miguel Guimarães é disto que o país e os governantes «têm de ter noção antes de se iniciar mudanças. Os jovens especialistas pertencem a uma geração diferente, são a geração das redes sociais e da comunicação global, não têm barreiras nenhumas, nem linguísticas nem de mobilidade, e o SNS tem de se adaptar a esta realidade». Se tal não for entendido e se «o SNS não se tornar mais competitivo, com um novo modelo de gestão, e formas que melhorem a sua capacidade e qualidade, é óbvio que a situação de hoje se irá agravar e isso matará a capacidade de resposta do serviço público».

A situação vivida nos hospitais fez o ministério ativar uma Comissão de Acompanhamento para a área da ginecologia obstetrícia. Foi definido um plano de referenciação para as grávidas quando uma urgência tiver de encerrar, mas já fez também a ministra Marta Temido pedir desculpa pelas «falhas no SNS». Há duas semanas, os sindicatos foram chamados para uma reunião com a tutela, na tentativa de negociarem uma solução para a falta de médicos, mas FNAM e SIM recusaram a proposta que lhes foi apresentada, por considerarem que era uma solução pontual e não estrutural, com o objetivo de fixar médicos no SNS.

Médicos teriam de trabalhar o equivalente a 15 meses A próxima reunião está agendada para o dia 13 de julho, mas, entretanto, o governo aprovou e publicou a 27 de junho, o artigo 38 da Lei 12/2022, do Orçamento do Estado, que define um novo regime excecional para o trabalho suplementar prestado por médicos para assegurar o funcionamento dos serviços de urgência e das unidades do SNS.

De acordo com a lei, no caso de um médico que tenha de prestar trabalho suplementar que ultrapasse as 250 horas anuais este será remunerado, da 251.ª hora até à 499.ª hora, com um acréscimo de 25%, a partir das 500.ª horas o acréscimo será de 50%. A medida foi já criticada por vários médicos ao DN.

Por exemplo, Sara Soares, especialista de ginecologia obstetrícia, explicou que para se receber mais 50% do que o normal, «um médico teria de trabalhar o equivalente a 15 meses num ano e não os 12 meses», e, como sublinha, «o objetivo de um médico não é fazer horas extras, mas trabalhar as 40 horas, como qualquer outro profissional da Função Pública».

Os sindicatos argumentam também que não é o aumento da hora extra que resolve a situação. O economista especialista em Saúde, Pita Barros, defendeu até ao DN que «a tutela deve ouvir os profissionais no terreno, nos diversos graus da carreira, para saber das suas expectativas, e depois tomar as decisões corretas.

Ao DN, o presidente o presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) defendeu ser «inevitável que se tomem medidas que motivem a fixação dos médicos, reforçando o SNS e dando condições dignas de trabalho para quem nele exerce», especificando: «Os médicos querem trabalhar com condições, com serviços organizados, sem falta de pessoal e que não coloquem em risco a vida das utentes e o seu futuro profissional».

O secretário-geral do SIM, Roque da Cunha, afirmou: «O governo recusou ouvir os nossos alertas e de negociar com os sindicatos. Preferiu a precarização ao investimento em carreiras dignas, ficando refém das empresas, pois mais de 50% dos serviços de urgência é feito por prestadores. E, se nada fizer, se continuar a não fiscalizar as qualificações dos prestadores ou sem garantir que trabalham com tempos adequados de descanso, a qualidade dos cuidados poderá ficar em risco».

Entretanto, na quinta-feira, o Governo aprovou o novo Estatuto para o SNS, que estava há meses para avançar. Este cria a figura de diretor executivo para o SNS. Sindicatos e Ordem aguardam pelo que irá acontecer. A próxima reunião com a tutela é já dia 13.

