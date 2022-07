Horóscopo del jueves 21 de julio de 2022, por Susana Garbuyo

Entornointeligente.com /

Aries

Luego de unos días un poco estresantes llego la jornada calma donde su energía Ariana baja a tierra y quiere más estabilidad de la habitual. Harán poca cosa hoy.

Tauro

La Luna en su signo, hoy y mañana, los convence de hacer tareas a futuro que hace tiempo proyectan. Aries los impulsa a brillar, búsquenlos.

Géminis

Todo se hace con calma, a pesar de sentirse ansiosos y poco resolutivos. Proyecten el fin de semana que la Luna los acompaña en su signo.

Cáncer

Todo se realiza de forma notoriamente más tranquila de la habitual y eso los cargará de mucha energía personal. Se sienten muy seguros.

Leo

Aunque hoy y mañana se sienten un poco nerviosos y detenidos en el tiempo, todo prosperará de forma positiva a partir del próximo jueves 28 de julio.

Virgo

Finalmente llegó el día tranquilo que tanto necesitaban y eso los cargará de mucha disciplina. Todo es como ustedes quieren. Disfruten.

Libra

Se sienten mucho más tranquilos y estables frente a temas que quieren encarar y recién hoy pueden ver con firmeza. Lindo día.

Escorpio

Hoy y mañana la Luna en su opuesto Tauro los hará preocuparse de algún tema que aún no saben cómo dilucidar. Todo es un poco difícil hoy.

Sagitario

Luego de tres días vigorosos se sienten más tranquilos frente a resoluciones que no dependen de ustedes. Deleguen todo lo que no tienen ganas de hacer.

Capricornio

Tauro los apoya incondicionalmente, Escorpio objeta lo que dicen pero Virgo se nota más entusiasmado de lo habitual. Ustedes definen con quien estar hoy.

Acuario

Todo se logra con mucha estabilidad de su parte. Se cargarán de mucha iniciativa pero deben cuidar la manera de expresarse, ojo al hablar.

Piscis

Todo se logra con mucha seguridad y no tan buenos resultados finales. No se llenen de tareas que no quieren hacer. Hoy estarán un poco perezosos.

Susana Garbuyo

