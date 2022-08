Horóscopo del domingo 21 de agosto de 2022, por Susana Garbuyo

Entornointeligente.com /

Aries

Están en un día vital en todo sentido. Se notan realmente agiles para encarar muchos temas a la misma vez. No importa que sea domingo, actúen.

Tauro

Todo se logrando de forma rápida, inteligente, perspicaz y cargada de humor. No dejen pasar el día y actúen en consecuencia, les irá bien.

Géminis

A partir de hoy Marte, el planeta del trabajo y el deporte, entra en su signo por un largo periodo así que tendrán muchas propuestas laborales. Atención.

Cáncer

Se sienten dispersos frente a tareas que no pueden terminar. Se cargarán de mucha energía, esperen a mañana.

Leo

Domingo cargado de dinamismo e inquietud. Lo ideal es proyectarse al próximo miércoles, jueves y viernes donde la Luna en su signo los guiará de forma correcta.

Virgo

Todo se logra con mucho carisma de su parte. Hay tareas que se realizaran de forma más rápida de la esperada.

Libra

Hay temas laborales que realizan de forma muy positiva para ustedes pero no le pongan palos a la rueda. Alivien tensiones a quienes los rodean.

Escorpio

Todo se logra con un entusiasmo muy activo. Todo lo que dicen será tomado en cuenta y podrán dar su opinión de forma muy concreta.

Sagitario

Desde ayer están cansados y con mucha actividad personal. Harán tareas que les gustan y otras que no tanto. No discutan porque no serán escuchados.

Capricornio

Todo lo rápido e inesperado que ocurre hoy no será igual mañana. Definan

hoy mismo todo lo que tienen en mente, les hará bien.

Acuario

Día ideal para proyectar algo para el próximo fin de semana. Aunque parezca un poco fuera de contexto, están en el día indicado. Vamos Acuario.

Piscis

Géminis les da energía mientras que Sagitario necesita de su sana y curadora energía porque están cansados. Se sentirán bien ayudando a quienes los rodean.

CONOCÉ A NUESTRA COLUMNISTA

Susana Garbuyo

Teléfono 2709 48 57

Celular 099 62 07 05 Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com , Instagram , Facebook o su canal de YouTube .

