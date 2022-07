Horóscopo del Día 26 de julio del 2022. Por Ana Mercedes Marrero – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Signos fijos: son los que están en el medio de las estaciones, son estables, constantes y perseverantes.

Tauro

Palabra clave: estabilidad

Has vivido momentos felices en familia e invertido tiempo valioso y dinero en que todo esté muy bien. Consolídas la estabilidad y la firmeza que anhelabas. Haces compras para el bienestar de tu familia. Asumes muchas responsabilidades, suelta cargas y deja que cada quien asuma el rol que le corresponde. Mientras logran la estabilidad que están buscando.

Número de suerte: 195

Color: ámbar

Leo

Palabra clave: propuestas

Tuviste que hacer un viaje importante para resolver situaciones pendientes. Poner las cosas en orden y firmas un contrato. Momento de celebración y alegría por todo lo alcanzado. Las estrellas te anuncian más propuestas, pero debes estar bien analítico, antes de tomar decisiones, ya que algunas de esas propuestas no tienen base ni fundamento.

Número de suerte: 380

Color: rosado

Escorpio

Palabra clave: inteligencia

Un quebranto de salud retrasó un poco tu vida normal. Actúa con inteligencia en todos estos proyectos que se te pondrán al frente. Usarás tus encantos para lograr tus propósitos. Se te abre un nuevo panorama pero debes confiar. Las experiencias vividas te hacen desconfiar de la gente. Con equilibrio y armonía irás saliendo adelante y el dinero te alcanzará para todo.

Número de suerte: 055

Color: plateado

Acuario

Palabra clave: sabiduría

Descubres un secreto que estaba muy bien guardado. Tu intuición y percepción te llevaron a la verdad. Actuarás con equilibrio y justicia a la hora de tomar las decisiones que te corresponden en este momento. Piensa en todas las situaciones que no debieron ocurrir y actua sabiamente, para que encuentres la luz que te va a guiar de forma segura al éxito.

Número de suerte: 287

Color: morado

Signos mutables: son los que están al final de las estaciones se adaptan con facilidad, fluyen con los cambios.

Géminis

Palabra clave: reunión

Has tenido las energías un poco revueltas, porque te has ocupado de muchas actividades, sigue adelante, no mires hacia atrás. En una reunión, te van a dar una gran responsabilidad, por tu profesionalismo. Una llamada te activa y vas a estar pendiente de resolver situaciones que tienen que ver con recaudación y ayuda. Manéjate con equilibrio y armonía.

Número de suerte: 662

Color: azul

Virgo

Palabra clave: firmeza

Estás manejando energía que te da una gran expansión. En una discusión sientes pánico y terror por lo que allí se plantea. Sin embargo, es importante que tomes las acciones pertinentes para encaminarte hasta el éxito. Tu plan va a poner dinero en tus manos de manera oportuna. Aunque sientas tristeza por palabras que se dijeron en una discusión.

Número de suerte: 797

Color: naranja

Sagitario

Palabra clave: improvisa

Lograste establecer los parámetros de funcionamiento de todo lo que querías instalar. Tuviste una gran presentación. Tus pensamientos siguen perturbándote y quitándote el sueño. Tranquilo todo tus deseos se van a hacer realidad y vas a obtener ayuda necesaria para materializar todos tus sueños y anhelos prepárate para lo imprevisto.

Número de suerte: 463

Color: verde

Piscis

Palabra clave: cambios

Una gran sorpresa que te causó mucha alegría y celebración. Te toca llevar las riendas de una situación y definir los parámetros en tu relación para lograr el equilibrio y la estabilidad. Atento y cuidadoso con un robo. Toma las precauciones necesarias para que no pierdas cosas importantes. Todo está cambiando de manera inminente y la vida no será cómo antes.

Número de suerte: 867

Color: violeta

Signos cardinales: son los que están al comienzo de las estaciones, tienen iniciativa y son motivadores.

Aries

Palabra clave: oportunidad

Remodelaste un lugar y todo el ambiente quedó muy armónico. Sientes felicidad por los logros alcanzados. Este movimiento te va a presentar oportunidades hacia el exterior maravillosas que además, vienen con trabajo productivo y el dinero se va a recibir de manera progresiva. Esfuérzate con equilibrio y ten paciencia, porque todo va a pasar de manera natural.

Número de suerte: 260

Color: marrón

Cáncer

Palabra clave: depuración

Momento de buena suerte donde lograste una gran victoria que te da estabilidad, firmeza y seguridad. Organiza tus tareas. Pon seriedad en el grupo de trabajo. Tendrás que deshacerte de lo que no funciona en tu vida y quedarte con lo que te da evolución. Te manejarás muy bien con los negocios y relaciones de trabajo. Estarás feliz y regocijado.

Número de suerte: 205

Color: dorado

Libra

Palabra clave: templanza

Estás en una posición ventajosa. Vas a alcanzar muchos éxitos. Momentos tristes por una noticia familiar que recibes. Vas a estar recibiendo reconocimientos rápidamente. Activas las acciones para que tu negocio te brinde estabilidad económic. Nuevas propuesta. Vas a querer estar en dos sitios a la vez por la productividad del trabajo. Te vas a manejar en equilibrio.

Número de suerte: 476

Color: amarillo

Capricornio

Palabra clave: proyectos

Viviste un momento espiritual que te llenó de muy buena energía y te permite arrancar con un proyecto detenido. Una discusión fuerte con una mujer que es caprichosa y no te permite desarrollar las cosas como tú esperas. Harás un viaje corto de ida y vuelta para resolver rápidamente y todo agarra su lugar. Tendrás mucho floreciemiento para el futuro.

Número de suerte: 639

Color: rojo

