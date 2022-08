Horóscopo del Día 24 de agosto del 2022. Por Ana Mercedes Marrero – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Signos mutables: son los que están al final de las estaciones se adaptan con facilidad, fluyen con los cambios.

Géminis

Palabra clave: decisiones

Actuarás con mucha inteligencia y tomarás el tiempo suficiente para darte un descanso, esto te permitirá tomar decisiones acertadas sobre asuntos, que te aconsejó una mujer mayor. Eso te llevará a una posición ventajosa donde servirás de ejemplo a los demás y te esperan momentos de mucha alegría felicidad y prosperidad por todos los logros alcanzados. Se prudente con tus palabras.

Número de suerte: 886

Color: morado

Virgo

Palabra clave: victoria

Tendrás los argumentos pertinentes para defenderte en una situación de conflicto. Lograrás una una victoria por el apoyo de todas las personas que están contigo. Abundancia y prosperidad en todas tus acciones. Edificas tu vivienda o un bien material. Un secreto sale a la luz. Preparas un viaje que te traerá mucha prosperidad y abundancia. Recibes bendiciones en un evento religioso qué te llena de espiritualidad.

Número de suerte: 200

Color: azul

Sagitario

Palabra clave: gestación

Momento de mucha actividad. Una buena noticia te llega de forma imprevista y esto hace realidad todos tus deseos, en prosperidad y abundancia. Tendrás que llevar las riendas de la situación para lograr un cambio importante de ambiente. Planificas una mudanza, estarás muy cómodo en este nuevo lugar. Se comienza a gestar algo muy bueno para tu futuro.

Número de suerte: 442

Color: amarillo

Piscis

Palabra clave: encanto

Sufrimiento por un evento que causó mucho dolor en tu corazón. Es importante que dejes atrás el pasado. Conéctate con el futuro que promete dinero en tus manos, fruto de tu trabajo constante y perseverante. Debes vencer tus mayores miedos, que además, te paralizan. Usas tus encantos para lograr efectividad rápida. Muchas actividad que deber realizar con apoyo y respaldo.

Número de suerte: 260

Color: violeta

Signos cardinales: son los que están al comienzo de las estaciones, tienen iniciativa y son motivadores.

Aries

Palabra clave: reunión

Actividades religiosas que te llenan de muy buena energía y traen abundancia, prosperidad y celebraciones a tu vida. Una buena noticia hace que tengas una presentación donde todo va a salir muy bien. Tienes el control de la situación, con fuerza y entusiasmo vas a conducir una reunión dónde sacarás muy buenos frutos de abundancia y prosperidad.

Número de suerte: 262

Color: naranja

Cáncer

Palabra clave: cambios

Organiza tu economía con seriedad y firmeza para que superes ciertas contrariedades por el dinero. Esto permitirá que con abundancia y prosperidad consolides todas las cosas buenas que quieres para ti. Vencimiento sobre las dificultades. Un documento importante te da un gran logro. Comienzas a ahorrar para producir cambios en tu vida futura.

Número de suerte: 028

Color: rojo

Libra

Palabra clave: inicios

Actuas sabiamente para iluminar el camino de la solución. En un ambiente muy competitivo, lograrás una gran victoria que traerá éxito a tu vida. Inicias un proyecto y debes organizarte con el trabajo, ya que vas a estar en dos sitios a la vez. Es el fin de un ciclo y el comienzo de un ciclo nuevo con muy buenas perspectivas y estarás en contacto con personas que están en el extranjero.

Número de suerte: 006

Color: azul

Capricornio

Palabra clave: celebraciones

Celebración con alegría, estabilidad, firmeza y dinero en abundancia, que llega a tus manos y debes gastarlo de forma coherente y equilibrada, para que te alcance y puedas cumplir con todos tus proyectos. Estabilidad y firmeza en todos tus planes. Hay una propuesta que promete buenas experiencias. Recibirás reconocimientos por las actividades realizadas. Alguien se acerca a ti y haciéndote propuestas sin fundamento

Número de suerte: 286

Color: naranja

Signos fijos: son los que están en el medio de las estaciones, son estables, constantes y perseverantes.

Tauro

Palabra clave: estabilidad

Una llamada te activa rápidamente. Es un buen momento que debes aprovechar. Pon tus ideas en orden para que goces de la estabilidad y la firmeza de la economía. Se abre una propuesta de alianza hacia el exterior con personas que están en el extranjero, esto te traerá un ascenso y gran estabilidad económica en tus negocios.

Número de suerte: 206

Color: amarillo

Leo

Palabra clave: precaución

Celebrarás con alegría y entusiasmo una relación que te trae grandes obsequios y momentos de felicidad. Ten precaución con una traición en una negociación qué tiene que ver con dinero. Debes estar cuidadoso y atento para que no te involucren en un problema. Puede ser una trampa que están tejiendo a tu alrededor y no te has dado cuenta por descuido.

Número de suerte: 648

Color: dorado

Escorpio

Palabra clave: paciencia

Realizaste unas negociaciones muy importantes que te darán una gran proyección y son una gran oportunidad de negocio, donde alcanzarás estabilizar tu economía. Un proyecto o una idea se comienza a gestar. Donde debes tener paciencia y esperar. Recibes la recompensa por todos los favores que hiciste en el pasado, con ayuda y respaldo financiero.

Número de suerte: 068

Color: marrón

Acuario

Palabra clave: productividad

Muchos pensamientos no te han dejado dormir, esto te da cierta inestabilidad física. Trabajo productivo donde tendrás ganancias que crecerán en el tiempo. Responsabilidades sobre tus hombros, debes delegar funciones ya que sientes inconformidad con los resultados. Te entristece una situación donde no puedes alcanzar un gran proyecto.

Número de suerte: 222

Color: Violeta

