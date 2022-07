Horóscopo del Día 23 de julio del 2022. Por Ana Mercedes Marrero – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Signos fijos: son los que están en el medio de las estaciones, son estables, constantes y perseverantes.

Tauro

Palabra clave: intuición

Recibes un regalo de Dios que viene del cielo. Dinero que llega a tus manos para concretar grandes cosas. Fuerza y entusiasmo, equilibrio y armonía. Manejate por con tu intuición. Finaliza un ciclo de aprendizajes y comienza uno nuevo con muy buenas perpectivas, donde vas a poder hacer realidad todos tus deseos.

Número de suerte: 965

Color: verde

Leo

Palabra clave: deseos

Te llega una gran cantidad de dinero producto de unas obras que realizaste. Planificas un viaje. Lo harás en alegría, prosperidad y abundancia para ti. Deseo que se te hace realidad y te pone en una posición ventajosa, donde vivirás momentos de felicidad, entusiasmo y emociones. Brillar en cualquier espacio se te da solo, hazte sentir.

Número de suerte: 134

Color: plateado

Escorpio

Palabra clave: apoyo

Escuchas consejo de una mujer mayor. Su experiencia te dará las herramientas para llevar a cabo una actividad. Recibes apoyo de todo tu equipo. Debes esperar y ser paciente. Maneja en secreto tus planes, porque tendrás como un ascenso económico que te va a a permitir estar en una posición favorable. Confía y actua de forma mesurada.

Número de suerte: 224

Color: rojo

Acuario

Palabra clave: razón

Participaste en un actividad religiosa que te llenó de mucha espiritualidad. Es importante que pongas tus ideas en orden para que puedas estructurar la base de una relación muy estable y firme. En una discusión tendrás la razón. Planificas una actividad con mucho movimiento. Mira siempre adelante, no te distraigas con situaciones del pasado.

Número de suerte: 757

Color: morado

Signos mutables: son los que están al final de las estaciones se adaptan con facilidad, fluyen con los cambios.

Géminis

Palabra clave: proyecto

Tienes un oportunidad de proyectarte con mucho éxito, por tu inteligencia y organización. En unas inversiones lograrás los puntos. Buen momento que debes aprovechar la suerte está de tu lado. Actuarás con mucha energía, ya que sientes que la gente no es conforme con todo lo que tú has dado. Toma tus ideas para consolidar tus proyectos.

Número de suerte: 432

Color: rosa

Virgo

Palabra clave: inteligencia

Actuaste con sabiduría e iluminación. Estuviste muy acertado esto te trajo mucha felicidad y entusiasmo. Dinero que llega a tus manos fruto de tu trabajo. Vencimiento de las dificultades y con mucha inteligencia. Actúa en equilibrio y justicia, después de toda esta jornada tendrás un descanso que te permitirá renovar las ideas y ver con claridad.

Número de suerte: 687

Color: amarillo

Sagitario

Palabra clave: acuerdos

Tomaste unas decisiones que transforman los parámetros de toda tu vida. Te manejaste muy bien en algunos negocios y llegas a acuerdos muy importantes, que fundamentan las bases del camino a seguir de aquí en adelante. Es importante que trabajes tus miedos y tus temores, ya que te viene una gran bendición. Un deseo que se te hace realidad de la mano de Dios

Número de suerte: 806

Color: azul

Piscis

Palabra clave: responsabilidad

Te hacen una llamada que te activa rápidamente. Tienes muchas responsabilidades sobre tus hombros. Es importante que sueltes cargas. Alguien te roba algo importante. Recibirás reconocimientos que te traerán felicidad. Planifica. Llevas las riendas de la situación ante un acontecimiento triste que te toca enfrentar. Sigue adelante después de la tempestad viene la calma.

Número de suerte: 537

Color: naranja

Signos cardinales: son los que están al comienzo de las estaciones, tienen iniciativa y son motivadores.

Aries

Palabra clave: competencia

Has trabajado mucho en lograr las cosas que querías. Manéjate con estabilidad y firmeza. Se te abren una abanico de muchas opciones y vas a querer estar en varios sitios a la vez. El ambiente está competitivo, organízate para que puedas emprender ese gran plan que tienes en mente. Recibiraz un regalo que te traerá mucha felicidad.

Número de suerte: 724

Color: marrón

Cáncer

Palabra clave: presentación

Hiciste un viaje corto para resolver una situación. Fuiste traicionado en una oportunidad que se te puso al frente. Te harán una propuesta sin ninguna base estable. Sin embargo, tú tendrás una gran presentación que te pondrá en una situación muy sólida. Tendrás tranquilidad económica, deja de procuparte, fluye con las circunstancias, todo saldrá bien.

Número de suerte: 884

Color: violeta

Libra

Palabra clave: Karma

Situaciones karmáticas que se ponen de manifiesto en tu vida. Tendrás escacez económica. Sin embargo, una llamada donde te invitan a una reunión, hace que empieces a organizarte. Controla tu carácter y prepárate para recibir un crédito o un aporte que permitirá que hagas realidad todo los planes y proyectos que querías concretar.

Número de suerte: 258

Color: Blanco

Capricornio

Palabra clave: oportunidades

Estarás hoy en tu mejor momento. Contacto con personas que están en el extranjero que te van a permitir manejarte con estabilidad y firmeza en ciertos negocios y resolver problemas que te tenían atrapado en una circunstancia, de donde no sabías cómo salir. No has podido dormir pensando en unas palabras que hirieron tu corazón se te abren oportunidades el panorama es de cambio para el futuro

Número de suerte: 352

Color: ámbar

