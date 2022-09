Horóscopo del 9 de septiembre de 2022. Por @arturoacostamerlin – Diario 2001

Entornointeligente.com /

ARIES: Excelente viernes, tienes un trígono positivo con Venus el planeta del amor y eso te va a permitir entonces disfrutar este fin de semana. Deberías de organizar una noche placentera con tu pareja. Tienes todos los escenarios en positivo para el amor. Bendiciones y espero que lo aproveches al máximo. Existen momentos especiales que hay que vivir a plenitud con agradecimiento a dios por permitir este especial encuentro.

TAURO: Abrimos el día con un sextil positivo con la Luna. Tus emociones internas van a estar a flor de piel. Debes de estar alegre y feliz por vivir esta experiencia y por estar vivo en estos momentos históricos de la humanidad. Veras grandes cambios en la población colectiva y disfrutaras de instantes de gloria. Debes valorar y cultivar al máximo el amor entre todos tus familiares. Seres especiales que te quieren y te ama.

GÉMINIS: Mercurio retrógrado se activa hoy. Esta acción planetaria te favorece. Gracias a un trígono positivo espectacular para drenar todo lo que no funciona en tu vida. Desecha lo que no está verdaderamente generando un beneficio directo para ti. Es un periodo de tiempo para cerrar ciclos y puedas caminar hacia delante. Cierra todas las puertas del pasado para que no regresen energías negativas a tu vida.

CÁNCER: Se inicia Mercurio retrógrado y a tu signo astrológico le hace una cuadratura negativa; por lo tanto, es un período donde quizás te encuentres o te sientas un poco atrapado; porque todo se congela, se paraliza y deja de funcionar. Tienes que prestarle más atención los artefactos eléctricos para evitar fallas. Guardar silencio, no exageres en tus conversaciones. Es importante poner atención a estos consejos.

LEO: Hoy Mercurio retrógrado inicia su recorrido y en esta oportunidad te va ayudar, gracias a un sextil positivo espectacular para drenar energías negativas de tu cuerpo. Activa tu parte física y entrena todo lo que puedas, saca energías estancadas y atrae unas nuevas. Es el momento ideal para hacer una limpieza a nivel corporal. Podrías tomar algún depurativo y desechar todo lo acumulado por meses en tu organismo.

VIRGO: La Luna se encuentra opuesta a tu signo astrológico. Se activa un proceso lleno de controversias a nivel emocional. Realmente no sabes qué hacer con tu vida. El Universo te está esperando para que tomes una decisión. Es importante que te relajes y pienses bien que es lo que harás en este momento. Decide con calma, cuáles son los pros y los contras de tus acciones. Debes ser responsable. Hay que seguir adelante.

LIBRA: Mercurio retrógrado se activa en tu signo astrológico y en estos momentos tú eres el protagonista del Zodiaco. Es el tiempo para limpiar todos tus espacios en físico, mental, psicológico, emocional y espiritual. Hay que activar la ley del vacío; saca todo lo que no funcione para que puedan llegar elementos nuevos a tu vida. Es importante que drenes todo lo que verdaderamente no te gusta y solo quedar con lo positivo.

ESCORPION: Debes unirte más a Dios. Conéctate en estos momentos para que broten energías positivas y elevadas en tu vida. Tu situación amerita de atención, para no generar más conflictos. Dentro de un mes, todo pasara y entraras en un ciclo más positivo. Hay que darle gracias a Dios, por brindarte un gran apoyo en estos tiempos de crisis interna. Debes ser fuerte y cada día más agradecido para poder avanzar en la vida.

SAGITARIO: Se activa en estos momentos la energía de Mercurio retrógrado. Es una fuerza planetaria que te hace muy bien. Es el momento de cerrar ciclos en diferentes actividades, bien sea laboral o en el amor. Es importante activar el ciclo del vacío para recibir nuevas energías. Aprovecha este momento para también terminar cualquier relación que ya no te traiga ningún beneficio. Hay que ser honesto consigo mismo.

CAPRICORNIO: Mercurio retrógrado se activa hoy y le hace una cuadratura negativa a tu signo astrológico. Eso indica que, durante todo este período, deberás cuidarte más de lo normal. Es importante guardar un poco de silencio, no iniciar ninguna actividad y cerrar ciclos para poder activar la ley del vacío, que te ayudara a salir de energías negativas y abrirte a recibir energías positivas. Seguro vas a resolver muchos problemas.

ACUARIO: Se activan las energías del planeta Mercurio en movimiento retrógrado. Y hacen trígono positivo a tu signo. Eso es muy bueno para ti y te da la oportunidad de cerrar ciclo con todas las actividades que no funcionan en tu vida. Sabemos que tienes muchos problemas de salud y debes de estar más pendiente de tu cuerpo físico. Prestar más atención para eliminar de tu mente creencias que te atan a tus enfermedades.

PISCIS: En este momento se activa la energía de Mercurio retrógrado y también tienes una cuadratura negativa con el planeta Marte. Es posible que tengas que hacer algunas acciones, pero es mejor parar un poco, y tomártelo con calma. Esta situación no te favorece y debes de ganar tiempo para pensar mejor lo que debes hacer y no actuar de manera impulsiva. Relájate lo más que puedas para que la decisión que tomes sean las más correctas.

