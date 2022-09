Horóscopo del 24 de septiembre de 2022. Por @arturoacostamerlin – Diario 2001

Entornointeligente.com /

ARIES: Hoy es un día para reflexionar sobre los resultados de tu vida. La palabra clave es buscar en tu ser interior. ¿Qué puedes hacer para ser una mejor persona? Debes de Irradiar alegría, sabiduría y siempre tendrás una mano amiga para ayudarte a salir adelante. Dios jamás deja a sus hijos. Hombres y mujeres de buena voluntad. Que hacen el bien sin mirar a quien. Porque saben que hay que servir a los demás y recibir de Dios.

TAURO: Es un fin de semana especial, te vas a enlazar mucho con tu familia, sobre todo va a ser muy emotivo el compartir y el conectarte con tus raíces. Siempre es una experiencia muy gratificante al estar rodeado de familiares queridos que nos ayuden a disfrutar de excelentes momentos. Hay que dar gracias a Dios por vivir estos instantes llenos de gloria y amor. La vida siempre es mejor disfrutarla con la familia.

GÉMINIS: Hoy el Sol te bendice con un trígono positivo espectacular. Por durante 30 días vas a recibir energía y se te permite recargar todas tus células para que mejores tu salud. Debes de prestar más atención a esta energía Solar y recogerla con el mayor nivel de humildad posible. Sal todos los días a la calle y busca el Sol que te dé en la cara y conversa con él. Pídele por tu salud y para que te abra todos los caminos de prosperidad.

CÁNCER: Sigue adelante sacándole provecho a la Luna con un sextil positivo. Energía que te permite trabajar en tus emociones más intensas para sacar de adentro todo lo que no funciona y todo lo que no fluye en tu vida. Es la hora de limpiar tu cuerpo físico a través de esta poderosa energía que nos brinda el planeta Mercurio que está en su movimiento retrogrado, para drenar todo lo que desees a través de famosos depurativos.

LEO: Es el momento ideal para cuidar tu cuerpo físico y activar todo lo que sea para el beneficio de tu salud. Prestar más atención a tus dolencias y te recomiendo visitar al médico. Realízate un chequeo general completo y así poder tener una visión más coherente de tu estado de salud. Tienes que cuidar más al cuerpo físico a través de variadas actividades como el alimentarte mejor y hacer ejercicios de intensidad a diario.

VIRGO: Tus emociones más intensas se están alineando con tu cuerpo físico y eso produce un despertar espiritual impresionante. Este es el instante donde debes de seguir creciendo a nivel espiritual. La Luna te está ayudando y está transitando en estos momentos por tu signo astrológico. Serán dos días conectado con tus vibraciones para poder identificar lo que hay que mejorar y así poder hacer los ajustes correctos.

LIBRA: Estás viviendo un momento de renovación sobre todo el nivel sentimental. Deberías de pararte y pensar si lo que estás viviendo con esa persona es lo correcto. Es importante que evalúes sinceramente lo que haces. Después de pensarlo bien, debes de tomar una decisión segura y firme para poder accionar y avanzar en lo que te haga ser feliz y jamás en lo que te genera incomodidad. Recuerda ser libre y feliz.

ESCORPION: El amor lo puede lograr todo en la vida. El camino más rápido para estar estable en es a través del amor. Sobre todo, el amor propio. No puedes amar a nadie, si no te amas a ti primero de manera real y verídica. Es muy importante rescatar el amor de tu pareja para salir adelante de esta crisis y solventar todo vestigio de crisis emocional. Aprende a no depender de nada ni de nadie. Defiéndete y luchar por tu buen corazón.

SAGITARIO: A partir de este momento el Sol te envía muchas energías positivas a través de un sextil maravillosamente bueno. Es el momento de regenerar energía y esto va a ser muy positivo para ti y tu equilibrio en la vida. Los caminos inician su apertura y es importante pasar y avanzar. Deja el miedo atrás y podrá ser más fácil el sendero para lograr de nuevo el momento más importante para todos tus seres queridos.

CAPRICORNIO: Por fin estás cambiando tu energía. Estás abriendo los ojos y haz entendido que tienes que polarizarte hacia la energía positiva. Convertirte en una persona más optimista y así poder dejarte fluir de manera efectiva, solo así se puede lograr avanzar con mejor actitud. Es el momento de avanzar, pero ahora con más base espiritual y más respaldo celestial. Dios siempre te bendice y abre todos los caminos.

ACUARIO: Ahora mismo el Universo te está obligando a tomar decisiones fuertes y difíciles. Hay que afrontar la situación ya no aguanta más tiempo y hay que resolver ahora. Puedas avanzar en estos instantes que tienen una cuadratura negativa muy fuerte con el planeta Urano que te está exigiendo a realizar grandes cambios de manera acelerada. Acepta esos cambios para poder entonces evitar problemas mayores con la ley y el orden.

PISCIS: Debes de aprovechar este movimiento de Mercurio retrógrado para cerrar ciclo con esa pareja que no funciona y que jamás va a funcionar. Debes de realizar un análisis profundo de cuáles fueron tus errores para no volverlos a cometer. Tu vida pasa por lecciones muy importantes a nivel emocional y debes de procesar la información de la mejor manera. Hay que agradecer a Dios por estos momentos de sabiduría.

