Horóscopo del 17 de septiembre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este sábado 17 de septiembre de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES Debes de entender que a pesar de que te gusta hacer la mayoría de las cosas con tu pareja, hay cuestiones que deben ser un asunto individual y respetar esa intimidad, pues podría provocar problemas a futuro, debes trabajar en ese aspecto. Siempre habrá una pérdida, que puede o no reflejarse en el balance final, pero va a estar ahí. Si no te gusta lo que el espejo te devuelve, debes lamentarte menos y hacer más.

TAURO A pesar de que los regalos materiales son importantes en una relación, las acciones y el cuidado de la conexión es lo más importante pues es la que dictará su rumbo en el futuro, así que es un buen momento para demostrar cuánto amas a tu pareja. Te preguntas cómo hacer que el dinero te rinda más. La respuesta es sencilla, pero requiere de gran disciplina: prioriza gastos.

GEMINIS De acuerdo con Mhoni Vidente, las llaves de la vida están hechas de amor. Las puertas que conseguimos abrir en todas las esferas tienen que ver con el amor. En el tema laboral, tus enemigos marcan que vas por la senda correcta, y que por ello sería lastimoso cambiar de rumbo por ellos. No debes permitir que la mentira se instale de nuevo en tu vida.

CÁNCER Deja de crear escenarios en tu cabeza sobre lo mal que va tu relación ya que está muy lejos de eso, al contrario va muy bien, recuerda que los problemas son parte de las conexiones y sirven para que esta se fortalezca. Es mejor olvidarse de esas personas a las que les gusta dirigir tu vida. A cada intención suya te sientes más perdido y más débil, y eso no es justo.

LEO Mhoni Vidente afirma que el amor está hecho de memoria, una memoria que conserva solo lo que vale la pena, por lo que debes desechar todo es que no es importante para la relación. La música puede ayudarte a reconectar con tu entorno. Te sientes aislado, sin una guía para encontrar a voluntades como la tuya, que te permitan volver a confiar en los demás y a disfrutar de la vida.

VIRGO Es un buen día para que tu ser amado y tú, escuchen esas canciones que se han dedicado a lo largo de la relación, ya que será un juego que los ayude a recordar todos esos momentos inolvidables. Tu toque es lo que realmente cuenta, y es justamente lo que tu trabajo, los servicios que ofrecen, los productos que creas no pueden perder. Hoy es un día en el que debes abrir los ojos. Te has engañado a ti mismo en cuanto a los cuidados de tu cuerpo.

LIBRA Es importante que sepas que las deudas son las deudas por lo que a pesar de que fuera tu pareja quien te haya prestado dinero, debes devolverlo, pues en los próximos días, tu persona favorita estará enojada por dicha cuestión. Un buen líder no confunde los gritos con las órdenes, ni el maltrato con la disciplina. No puedes seguir tirando de esta rama, pues está a punto de quebrarse.

ESCORPIO Aunque es verdad que no todo es para siempre, no debes de pensar todos los días en su finitud, pues no estás disfrutando el presente que es lo más importante y debes comenzar a hacerlo sino sólo atraerás cosas negativas. El trabajo no puede esperar, pues es necesario que los esfuerzos se redoblen. Tu cuerpo es una maquinaria perfecta, cuyo funcionamiento no siempre comprendes.

SAGITARIO De acuerdo con Mhoni Vidente, todo puede desaparecer cuando amamos. La familia, los amigos, las obligaciones… Y esa es una de las venturas del amor.Tienes de moderar tu consumo de carne. No se trata de volverte vegetariano, sino de conservar tu mejor salud. Hoy tienes frente a ti una dura disputa, en la que debes intentar una aproximación diferente a las que sueles usar.

CAPRICORNIO Hoy es un buen día para que disfrutes a tu pareja pues contarán con una suerte divina que hará que todas esas dudas que tienes se disipen y logres conectar aún más con tu ser amado, así que no debes desaprovechar esa oportunidad.Es un buen ejercicio, para tu mente y para tu cuerpo, que medites, y que lo hagas bajo una buena guía. Necesitas cavar dentro de ti mismo para hallar esa paz que sientes perdida.

ACUARIO Este día no debes caer en tentaciones que te harán meterte en problemas con tu pareja, pues te ha dado el voto de confianza porque de verdad te ama, así que no busques amor en otro lado si ya no tienes en casa. Hay que saber esperar a que la siembre rinda, que los frutos maduren y sea el momento de recoger la cosecha. Este es un buen día para practicar la sordera, y prestar oídos sordos a esas voces llenas de negatividad que insisten es demeritar tu esfuerzo y tus logros.

PISCIS De acuerdo con Mhoni Vidente, estás dejando de ganar dinero por razones tontas, por no dar a doblar tu brazo en una disputa sin importancia. En tanto, debes evitar el desvelo, pues para un signo tan mesurado como el tuyo la falta de descanso puede ser muy nociva. organiza mejor tus tiempos para que el tiempo de sueño necesario no se pase por alto.

