El horóscopo de hoy sábado 3 de agosto de 2019 se presenta bastante interesante, no te pierdas la predicción. El día de hoy presenta en algunos signos bastantes cambios a tener en cuenta. Podrás saber lo que te depara el día de hoy en el amor, en tu economía, en el trabajo…. Aquí podrás averiguar el pronóstico para todos los signos del zodiaco.

Aries Aries afrontará el futuro con optimismo y sin miedo a los nuevos retos profesionales que se presenten en la segunda mitad del año, por ello, por lo que Aries podrá asumir ciertos riesgos en el terreno laboral.

Tauro Tauro deberá reflexionar sobre sus ambiciones profesionales, esto le permitirá saber lo que quiere y plantearse nuevas expectativas de trabajo, será un reto que impulsará a Tauro ampliar sus horizontes laborales y económicos.

Géminis

Podría presentarse un proyecto interesante distinto al que siempre ha realizado Géminis , por lo que no deberá exigirse tanto a sí mismo, con el tiempo lo controlará mejor y descubrirá habilidades que no sabía que tenía, económicamente podría sufrir un gasto que Géminis no tenía previsto en el verano.

LINK ORIGINAL: ABC de España

