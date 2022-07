Horóscopo 11 de julio de 2022.Por Ana Mercedes Marrero – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Ana Mercedes Marrero M.

Tarotista, cosmobióloga y consteladora familiar

Signos cardinales: son los que están al comienzo de las estaciones, tienen iniciativa y son motivadores.

Aries

Palabra clave: oportunidades

Después de haber tenido unas palabras que hirieron tu corazón, tomas la decisión de apartarte. Se te abre un nuevo panorama, Con nuevos horizontes cargado cambios y transformaciones. Deseos que se te cumplen y has ido consolidando de a pulso todo lo que has querido concretar. Vences las dificultades. Tienes en mente firmar un contrato, lee bien antes. Vas a tener éxito. Lee muy bien antes de firmar.

Número de suerte: 909

Color: rojo

Cáncer

Palabra clave: encanto

tuviste una discusión fuerte y dijiste palabras precipitadas. Era algo que debías decir. Las estrellas están a tu favor. Momentos de suerte. Sexapeal elevado. Pensando usar tus encantos para transformar la energía de un propósito. El ambiente está un poco turbulento, pero verás el camino que te conduce a una transformación y una evolución espiritual.

Número de suerte: 456

Color: amarillo

Libra

Palabra clave: alegria

Recibes una buena noticia que te llena de alegría y entusiasmo. Tendrás el apoyo de las personas que están contigo para lograr un gran éxito. Trabajo productivo que te dará las ganancias que van a crecer en el tiempo. Tienes una gran idea en mente, la consolidan rápidamente. Después de una llamada telefónica todo se activa y las cosas van a pasar muy rápido

Número de suerte: 637

Color: marrón

Capricornio

Palabra clave: activacion

Has estado muy serio con una situación, esto te ha desvelado. Quítate la venda de los ojos y mira hacia adelante. El panorama te trae florecimiento y grandes frutos. Contacto con el extranjero. Las puertas del mundo se abren para ti. Te activas y tomas movimiento. Mira hacia adelante. Comunícate de manera efectiva y oriéntate hacia el futuro.

Número de suerte: 512

Color: azul

Signos fijos: son los que están en el medio de las estaciones, son estables, constantes y perseverantes.

Tauro

Palabra clave: fe

Vienes de pasar momentos difíciles con escasez económica, donde te tienes que reinventar. Vas a limpiar tus energías. Participas en un evento religioso donde te dan unas limpiezas de energía. Estas, te activan muchas oportunidades. llega un dinero a tus manos para consolidar nuevos proyectos y bendiciones. Manejas la economía con equilibrio. Es importante que no te guies de las malas experiencias vividas y tomes decisiones en el futuro. Vienen bendiciones muy grandes,. Abre los brazos para recibir.

Número de la suerte: 147

Color: verde

Leo

Palabra clave:alegria

Has guardado un secreto muy bien. Llega esa bendición en forma de regalo que te causa alegría. Pasaste por un momento triste y es un tránsito que esperabas. Se te abre un nuevo panorama. Planificas un viaje y todas las condiciones están dadas para que lo vivas con mucha emoción.

Número de suerte: 386

Color: azul cielo

Escorpio

Palabra clave: reunión

Después de un descanso reparador, que te hacía mucha falta, vas a tener una reunión muy importante donde va a salir adelante si defiendes tu posición y tus competencias. Viaje rápido de ida y vuelta para resolver situaciones y donde servirás de guía para que los demás también puedan resolver su situación.

Número de la suerte: 217

Color: naranja

Acuario:

Palabra clave: acuerdos

Hiciste unos negocios que no te dieron mucha confianza, porque la persona no tenía bases firmes de lo que te estaba proponiendo. Sin embargo, llegas a una decisión muy importante que va a permitir el arranque un nuevo proyecto, que trae cambios importantes en tu vida, para que todo florezca.

Número de suerte: 699

Color: morado

Signos mutables: son los que están al final de las estaciones se adaptan con facilidad, fluyen con los cambios.

Géminis

Palabra clave: paciencia

Hiciste una inversión pensando en cierta estabilidad. Consolidad dinero en tus manos pero tienes que resolver una serie de situaciones que mientras no se resuelvan representan un fuga de dinero. Date tu tiempo, no te estreses , con el tiempo veras lo frutos de las inversiones y de lo que hiciste.

Número de suerte: 315

Color: verde claro

Virgo

Palabra clave: felicidad

Vienes de vivir momentos felices en familia con mucho entusiasmo . Siente que has trabajado mucho y has dado más de lo que has recibido. sin embargo, hay una actividad que hara consolidad dinero en tus manos de una manera cómoda y se te proyecta una gran victoria. Muchas actividades que te harán remodelar los espacios. cambio de ambiente

Número de suerte: 231

Color: amarillo ocre

Sagitario

Palabra clave: cambios.

Vienes de pagar una promesa a una entidad religiosa. Esto te traerá mucha prosperidad y firmeza. Consolidas una mejora a nivel personal y profesional. Debes actuar con equilibrio y justicia porque esta situación de documentos cambia el panorama, lo que te trae una iluminación en el trayecto.

Número de suerte: 184

Color: blanco

Piscis

Palabra clave: organización

Tuviste una presentación donde todo lo que mostraste estuvo bien visto por los demás. Recibes una gran recompensa por haber actuado con equilibrio y justicia, pero a la vez te ganas un fuerte enemigo. Te recomiendo que cargues una turmalina negra, un cuarzo verde y una amatista, ya que esta persona puede actuar a traición. Atiende tu columna vertebral, porque hay molestias y cansancio que se manifiestan con dolor. Mantente organizado en todo lo que hagas y no te dejes arrastrar por bajas pasiones.

Número de suerte: 130

Color: amarillo

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com