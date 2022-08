¡HORROR! Depredadores sexuales al acecho de niños entre 6 y 12 años en Venezuela

Entornointeligente.com /

Actos que les marcan la niñez y que repercuten en el adulto del mañana, como los abusos sexuales, son cada vez más frecuentes en la sociedad venezolana, lo que ha encendido las alarmas de los expertos y de las autoridades competentes, quienes aseguran que estos hechos normalmente ocurren en el seno familiar o donde se ha creado un vínculo de confianza. Los pequeños de 12 años de edad serían los más vulnerables.

Esta situación se evidencia en las cifras de denuncia que ha publicado el Ministerio Público, donde el fiscal general, Tareck William Saab, precisó que desde enero del 2022 hasta el 15 de agosto recibieron 632 denuncias que están relacionadas directamente con la pedofilia; sin embargo, no detalló el número de imputaciones.

En el caso del estado Lara, según las cifras que lleva LA PRENSA, en lo que va de año se han registrado 20 casos de abuso sexual a menores de edad, los cuales son informados luego de que las víctimas ingresan a centros asistenciales como el Hospital Central o el Hospital Pediátrico de Barquisimeto a recibir una valoración médica. De estos, por lo menos 10 personas estarían rindiendo cuentas ante organismos policiales.

Uno de los casos más recientes que se registró durante la semana pasada y que causó el desprecio de la colectividad por el aberrante acto fue el abuso sexual que cometió Josué Arias Campos, alias «Junior el Perro» contra un niño de 5 años que se había quedado solo en casa. El hombre estaba trabajando como albañil en una vivienda ubicada en el barrio Bolívar, al oeste de Barquisimeto.

Arias sometió y amarró al niño para abusarlo, mientras que Fernando Enrique Guillén, quien también estaba trabajando en la obra, actuó como cómplice al ayudarlo a «cantar la zona», además de grabar con un teléfono inteligente. Tras la denuncia de los familiares del pequeño, ambos quedaron detenidos por funcionarios de la Policía Bolivariana de Venezuela (PNB).

Otro de los hechos que se registró fue el de una pequeña de 8 años de edad que fue llevada al Hospital Pediátrico, luego de que sus familiares la encontraran siendo víctima de su vecino de 19 años, quien presuntamente, le estaba tocando sus partes íntimas. Este hecho ocurrió en la calle 22 con carreras 23 y 24.

Según la doctora en ciencias con mención en psicología de la Universidad Internacional del Atlántico, María Auxiliadora Campos, todo lo que conduzca a un daño potencial en la salud psíquica y en el desarrollo del humano es maltrato, el cual puede ser activo donde hay abuso sexual o violencia; o pasivo el cual afecta directamente la salud mental del niño.

«El abuso sexual se trata de una desigualdad de poder o de edad, donde usan a las víctimas como un objeto sexual, tiene una prevalencia bastante alta. El renglón femenino es el que está más propenso a sufrir este tipo de actos y las edades más propensas es entre los 6 y 12 años, la causa es la debilidad porque los victimarios se sienten más fuertes y por ende someten a sus víctimas», dice.

La licenciada en educación y defensora de los derechos humanos, Luisa Pernalete, señaló que independientemente que se llegue a la violación o no, cualquier tipo de «manoseo» o comentario malintencionado de doble sentido es considerado como abuso sexual y que además son cometidos por personas cercanas que no levantan sospechas.

«Normalmente, los agresores y victimarios son padrastros, abuelos, vecinos, tíos, son personas cercanas y eso lo hace complicado porque no hay ningún tipo de sospecha cuando se acercan a los niños, van poco a poco ganándose su confianza y les hacen ver como bueno lo que está pasando o los amenazan para que nos los acusen, es por eso que el miedo también los paraliza», asegura.

Tienen cambios

Las especialistas aseguran que cuando un niño sufre maltrato activo o pasivo cambia completamente su conducta, por lo que los padres, representantes y familiares deben estar muy alertas a su comportamiento.

«Hay que estar pendiente ante cualquier cambio del estado de ánimo del niño o la niña, porque comienzan a tener problemas de sueño, manifiestan que no quieren ir a un lugar, se vuelven callados o incluso se autolesionan. Es importante que se genere un clima de confianza, tanto en la escuela como en la casa que cada vez que los niños lleguen preguntarles qué les gustó y qué no, y aunque pueda parecer una tontería lo que están diciendo, nunca minimizarlo», comenta Pernalete.

La profesora también destacó que no se debe obligar a los niños a mostrar afecto a ningún pariente a menos que el pequeño lo desee y que además hay que informarles qué es el abuso y el por qué las personas no pueden tocar sus partes íntimas.

«Hay que indicarles que nadie les puede tocar sus partes íntimas, que el niño sepa que tienen quien los defienda y que además el entorno sepa también que están al pendiente de ellos», señala.

Varias debilidades

Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, explica que en el país hay varias debilidades que han dejado en estado de exposición y desprotección a los niños, en primera instancia señala el acceso a información oficial, la deidad institucional, la falta de políticas públicas y la falta de rendición de cuentas en recursos aprobados a la infancia.

«El resultado de este diagnóstico es que los niños no la están pasando bien, este sueño de protección que la Lopnna estableció en el 2000, poco a poco se ha ido desvaneciendo, igualmente de deseos no se hacen realidades, como autoridad puedo tener la mejor intención, pero si eso no se traduce en resultados medibles sigue siendo un deseo que no cambia la realidad de los niños», dice.

Trapani destacó que según las cifras que llevan en Cecodap desde abril de 2021 hasta abril de 2022, el mayor número de casos que atendieron fue por violación a la integridad, lo que se traduce que el 30% de los casos recibidos tuvieron que ver con maltrato, castigo físico y abuso sexual.

«Hemos identificado cómo en pandemia hay un incremento en la violencia sexual hacia niños y los principales agresores son los padres o personas cercanas a la cotidianidad del niño con quienes se establece una relación de confianza», dice.

Esto coincide con lo que han indicado expertos de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quienes aseguraron que los casos de abuso sexual incrementaron durante el confinamiento, afectando también la salud mental.

Instan a reconocer las señales no solamente los padres, pues las denuncias ante las autoridades pueden hacerlas personas relacionadas o no al entorno familiar.

