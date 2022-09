Horarios y dónde ver en TV y online el Gran Premio de Países Bajos 2022 de Fórmula 1

Entornointeligente.com /

N ueva semana de Fórmula 1 . No hay tiempo para respirar después de lo ocurrido en Spa. Esto no para, ya había muchas ganas de competición. Es el turno del Gran Premio de Países Bajos, que arrancará a partir del viernes ya con los primeros Libres. Todo sigue después del parón de verano, pero hay algo que no cambia: la superioridad de Max Verstappen y Red Bull.

El líder del Mundial, con más de 90 puntos sobre Checo Pérez y casi cien con Leclerc. Lo vivido en el Gran Premio de Bélgica no ha hecho más que demostrar una superioridad casi asfixiante con respecto a todos los demás. Y también parece que con respecto al Mundial de Constructores tampoco habrá nada que hacer.

Clasificación de pilotos del Mundial de F1 2022

