Horacio Matuszyczk: «El objetivo es entrar en cuadrangulares de Copa Sudamericana»

Luis Vílchez / @lvilchez8.- Hermanos Colmenárez entró en territorio de lo desconocido tras la salida de Luis Pacheco, el entrenador colombiano comandó al Ciclón Azul desde sus inicios, donde logró el hito de subirlos desde la tercera división hasta la categoría de oro. La apuesta fue un estratega contrastado en el balompié nacional y que supo alzar un Torneo Apertura con Trujillanos, Horacio Matuszyczk. El argentino debutó con un empate 2-2 ante Estudiantes de Mérida, ganó dos encuentros (1-2 contra Caracas y 2-0 frente a UCV) y viene de caer 3-1 versus Monagas. El ex jugador de Boca Juniors habló con Balonazos de esta etapa en el cuadro llanero.

«Tuve una gran recepción por parte de la directiva. Me encontré con una institución muy organizada, preocupada porque todos sus departamentos funcionen como tiene que ser. Eso colabora con el crecimiento del fútbol venezolano», dijo Matuszyczk. El timonel de los barineses destacó que cuenta con un presidente «muy muy muy futbolero», lo que es un plus para su labor. «Nos entendemos bien, porque sabe y ama el fútbol. Mientras que los jugadores han puesto todo en esta nueva etapa, porque no es fácil cambiar de entrenador después de varios años con un mismo entrenador como era el caso del profesor (Luis) Pacheco» , acotó.

El oriundo de Santa Fe destacó la disposición al trabajo y al adaptarse a la metodología de parte de los jugadores que le ha permitido a su cuerpo técnico avanzar más rápido en sus intenciones. Una de sus primeras decisiones fue usar un 4-4-2 en un equipo que en su última etapa ensayó varios esquemas, muchos con tres centrales en el fondo. «A veces es un 4-4-2 o 4-2-3-1 en el campo, con sus variantes en el esquema, pero la idea es siempre buscar los partidos. En eso se avanza de a poco, porque están acostumbrados a jugar de una manera y eso lleva su tiempo de adaptación», expuso el director técnico.

Como balance soltó: «Llevamos tres semanas y media, más allá de los resultados, estamos conformes con la disposición de los jugadores y lo que hemos avanzado en función a lo que nosotros queremos. Sabemos que tenemos mucho mejorar» . Con respecto a la materia prima con la que cuenta comentó: «Tenemos que aprovechar las capacidades de los jugadores que tenemos. Contamos con futbolistas muy técnicos, mucho recorrido y otros con una característica física muy importante como la velocidad». Aunque también opinó: «Tenemos un buen plantel, aunque es un poco amplio. Lo hemos conversado con la directiva, porque a mí me gustan más cortos para darles más lugar a los chicos que vienen de la cantera. Hermanos Colmenárez tiene juventud, que ya está viendo minutos y otros ya lo verán en corto plazo».

En cuanto a sus gustos futbolísticos indicó: «A mí me gusta mucho el juego de tenencia, de tratar de que el equipo se haga dueño del partido. En el fútbol de hoy la parte física ha hecho que los equipos sean muy intensos, se presione muy rápido y se haga difícil tener la pelota, como uno quisiera, de encontrar los espacios basculando sin mucho apuro como uno desearía. Hay que estar preparado para también jugar directo. Tenemos los jugadores para ese tipo de situaciones que se presenten en el partido». También resaltó que cuenta con un equipo compacto y sacrificado al defenderse cuando el equipo rival impone condiciones.

El cambio de la idea de juego también necesita un apoyo desde la parte psicológica. «Hemos reforzado su estado mental y emocional, porque al ser ambiciosa la idea de juego hacia adelante, cuando tiene al frente equipos importantes que no te permiten desarrollar tu planteamiento, te esperan de manera inteligente y te cierras espacios, puede generar frustración que hace que liberes espacios y no completar regresos. Puedes que no ataques como se quiere, pero sí se debe defender como corresponde. Este equipo es muy sacrificado y nos estamos defendiendo bien», razonó.

Uno de los movimientos que se ha dado desde la llegada del argentino es el regreso de Julian Figueroa al once titular. «Es un jugador importante y experimentado. No venía con mucha continuidad, le ha tocado jugar y ha tenido buen rendimiento, la idea es que mantenga y mejore». Lo que sí no ha cambiado es el buen desempeño de Juan Camilo Zapata, quien es el máximo artillero de la Liga Futve con 16 tantos. El ariete cafetero ha marcado en los cuatro encuentros que ha dirigido Matuszyczk.

«Es un ejemplo cuando está en buen nivel, porque no solo busca sostenerlo, sino mejorarlo. Es un gran referente para el resto. Vive un gran momento, que debe aprovechar él y la institución. Tiene una edad (28 años) que le permite estar aún para cosas grandes. La otra vez conversaba con él y me acordaba del caso de Carlos Bacca, colombiano que pasó por segunda división en Minerven y luego hizo una carrera de nivel carrera Mundial. Es un extranjero con un aporte muy importante», explayó sobre el oriundo de Medellín.

La categoría reserva de los barineses marcha en la segunda casilla de la Liga Futve Promesas y una de sus joyas es Kevin Díaz. «Es un extremo, muy veloz, bueno por ambos perfiles y con buen mano a mano. Aún tiene mucho que aprender, pero tiene capacidades importantísimas. No le molestan los largos recorridos. Lo vamos llevando y dándole los minutos que consideremos», reflexionó sobre el ex Llaneros y Yaracuyanos. El argentino reveló: «No he podido ver todavía la reserva y las menores, por el calendario. Hemos hecho fútbol con ellos y los de la sub-20. Hay chicos muy talentosos que se verán en el corto plazo».

Entre los aspectos a mejorar habló de subir el nivel físico de algunos jugadores, para poder elevar su rendimiento individual. «Algunos necesitan un trabajo más exigente y diferenciado. Luego consolidar el funcionamiento y sus variantes, que el equipo esté convencido que se le puede jugar de igual a igual a cualquier equipo. Siendo consciente que vamos a tener rivales importantes (…) Lograr el objetivo de entrar en cuadrangulares de Copa Conmebol Sudamericana, porque al perder contra Monagas se complicó llegar a los cuatro de arriba», apuntó. En el horizonte tienen partidos contra: Academia Puerto Cabello (V), Deportivo La Guaira (L), Deportivo Táchira (V) y Zamora (V); todos en la lucha por el G4. Los barineses se ubican en la casilla 11 con 30 puntos.

