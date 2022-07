Horacio Cartes es significativamente corrupto para Estados Unidos

Entornointeligente.com /

Al menos un centenar de ciudadanos autoconvocados y de partidos políticos de la oposición se manifestaron hoy frente a la sede central del Ministerio Público , exigiendo la renuncia de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez . Aclaran que este pedido se da ante la inacción durante su administración al frente de la institución, ante los casos que involucran al expresidente Horacio Cartes .

Los manifestantes lamentaron que un país extranjero tenga que hacer pública una declaración de » significativamente corrupto » a un exmandatario y a su familia, mientras que la institución que debe velar por los intereses de la ciudadanía no hace nada al respecto.

María Esther Roa , activista anticorrupción, recalcó que esta es una lucha que data de hace más de cuatro años, por lo que se pide hoy la renuncia o juicio político de Sandra Quiñónez . Aseveró que la fiscal general del Estado no da garantías de un órgano de justicia independiente, debido a que se debe investigar, imputar y enviar a la cárcel a Horacio Cartes y todos sus séquitos tras los hechos que lo vinculan con casos de supuesta corrupción.

Lea más: Juicio político a Sandra Quiñónez se estudiará este domingo en Diputados

Soledad Núñez, precandidata a la presidencia por la Alianza Despertar , aseguró que la democracia no se puede construir ni consolidar si no hay cimientos bien claros. «La justicia es un cimiento fundamental y hoy se ve una Fiscalía Genreal que no respondió, que no tomó acción y tiene que esperar a que un país extranjero, una instancia internacional, venga a señalar lo que hoy fue de público conocimiento, en relación a la declaración de Horacio Cartes como ‘persona significativamente corrupta’ por parte de EEUU», expresó.

«La ciudadanía está exigiendo una fiscalía que sea independiente, que la fiscala presenta la renuncia ante estos hechos, o en su defecto impulsar el juicio político. Creo que la ciudadanía debe proteger nuestras instituciones que son fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad política, y eso representa esta presencia de ciudadanos autoconvocados que exigen justicia en todo el país» afirmó la aspirante a la silla presidencial.

Declaración se da en definición del futuro de la Nación Núñez agregó además que la declaración de Horacio Cartes como persona «significativamente corrupta» se da en un momento no menor, considerando que se define el futuro de la nación en tiempo electoral.

Afirmó además que debemos ser conscientes que se necesita un cambio profundo en el Paraguay, no se puede seguir por el mismo camino. Dijo que no se trata de colores, de partidos políticos, sí de la dignididad del pueblo paraguayo para defender lo que se cree justo, de defender la institucionalidad y de dejar atrás las viejas prácticas.

Convocan a manifestación el domingo a las 09:00 Los manifestantes aprovecharon para convocar a toda la ciudadanía para este domingo a las 09:00 horas en la Plaza de Armas, a fin de acompañar la presentación del libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez . La convocatoria se realiza en el marco del pedido de juicio político contra la fiscal general del Estado, que se tratará este domingo en la Cámara de Diputados.

Lea más: La Fiscalía paraguaya dice que investiga a expresidente Cartes

