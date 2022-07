Horacio Cartes es significativamente corrupto para Estados Unidos

Entornointeligente.com /

La Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer este viernes el análisis arbitral de todos los partidos de la fecha dos del Torneo Clausura 2022 . El foco principal de atención se centró en el partido entre Nacional y Resistencia , puntualmente en el penal tapado por Santiago Rojas a Diego Martínez y la expulsión a Fernando Garcete.

«En ese momento me pasaron por whatsapp la jugada. No pude dormir anoche, no puedo digerirlo todavía. Claramente se ve en la imagen, los documentos y fotos hablan, no sé qué criterio tuvieron para no repetir el penal «, aseguró Fernando Garcete , presidente de Resistencia , sobre el posible adelantamiento de Rojas.

Desde la APF ratificaron la decisión del árbitro principal Derlis López y Éber Aquino , quien se encontraba en el VAR . Sobre el penal, el informe reza lo siguiente:

» El VAR concluye que no encuentra evidencias claras de adelantamiento del arquero . La proyección hacia el piso del talón del pie derecho, aún está sobre la línea de meta».

Por su parte, sobre la roja a Fernando Garcete , el video-análisis indica que: «Se produce un contacto con los tapones a la altura del costado derecho del jugador número 27 ( Mario Jacquet ) del equipo blanco. El VAR encuentra elementos para una potencial expulsión , por lo que invita al árbitro a una revisión. Este concluye que la acción se encuentra en uso de fuerza excesiva y pone en peligro la integridad física del jugador, por lo que decide exhibir la tarjeta roja».

