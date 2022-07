Horacio Cartes asegura que fue amenazado de muerte dos veces

Entornointeligente.com /

Horacio Cartes dio fuertes declaraciones en medio de la fiesta de cumpleaños del empresario César Luis Sosa Fariña, precandidato a Gobernador del Guairá .

El político primeramente arrancó su alocución haciendo referencia a la designación contra él y su familia como significativamentes corruptos, que dio a conocer el gobierno de los Estados Unidos el viernes.

Mencionó que sus correligionarios le preguntaron que pasaría con la campaña con tal designación, respondiéndoles que efectivamente habrá un cambio y que ahora trabajarán cinco veces más.

«Claro que en esto hay que ser prudente, mesurado. Aquí no hay enojo. Después de mucho meditar en este corto tiempo, solo me queda recostarme en este viejo adagio que los tiempos de Dios son perfectos», señaló.

Asimismo, dijo que hace más de un año que las más altas autoridades están amenazando a las personas diciéndoles por qué van a Honor Colorado, ya que Horacio no va a llegar. «Tiene nombre y apellido, se sabrá oportunamente», añadió.

Por su parte, dijo que recibió hasta avisos de magnicidio en dos oportunidades y que esta última alerta le llegó a su domicilio particular, por parte del actual ministro del Interior, Federico González.

«Él me llevó noticia sensible: ‘ nde jukase presidente’, (te quieren matar presidente), y le dije; ‘manejo la información’. Pero, me preocupa más otra cosa, están en busca de alguna gente en tan alto cargo y senadora de nuestro partido también que nos quieren sacar de la cancha, y pueden sacarnos, todos estamos expuestos a morir, pero si nos dejan vivos les puedo asegurar que este señor va a ser el próximo presidente de la Asociación Nacional Republicana», refirió.

Por otra parte, dijo que cuando no se roba si se puede y que si hablan de corrupción, el tiempo pondrá todo en su lugar. Además, dijo que se sabrá quienes son los corruptos, donde y cómo roban. Asimismo, dijo que lo que está pasando en el partido está dejando anémico al país, sin sangre, sin plata.

También se refirió a Santiago Peña, precandidato a presidente de la República por el cartismo, quien fue su mano derecha en el Ministerio de Hacienda.

«Les quiero asegurar que es un lujo para el Paraguay, para la región y para cualquier parte del mundo, los que conocen el Estado, la capacidad que tiene y no le tiembla el pulso para tomar las decisiones», finalizó.

Además de Cartes y Peña, durante la jornada, también estuvieron presentes los diputados Pedro Alliana, Fernando Ortellado, senadores, el gobernador Juan Carlos Vera, el precandidato a la Gobernación del Guairá, César Luis Sosa Fariña, precandidatos a diputado y senador, concejalía, entre intendentes, varios invitados y líderes de Honor Colorado, entre otros.

