Honrando al progenitor

Entornointeligente.com /

El magistrado Manuel Vargas Peguero significó mi primer maestro, el primer amor. Ternura al despertar y dormir con canciones que entonaba. Se ocupó de inculcarnos el recto pensar, empatía, altruismo. Sacrificio por la familia y austeridad en el manejo de los recursos. Humilde, sin cabida para las ambiciones de vanidades, satirizaba las circunstancias que le molestaban y no podía transformar.

El altruismo, el servicio desinteresado, el amor por la familia y las estructuras. Respetuoso de las tradiciones poniendo amor y humor a las situaciones. De inquebrantable fe. Mostraba que era conveniente si decíamos la verdad. Disciplinaba con su particular vozarrón que sugestionaba. Enfrentaba sus angustias discretamente, nunca mostró que las tuviera. Fue un buen papá, y un papá bueno.

Amaba la sabiduría popular. Algunos de sus refranes favoritos: «Mal vive el que mal piensa». «El que no me invite a su fiesta que no me invite a su velatorio». «Una mala res daña un ganado». «Al que madruga Dios lo ayuda». «La vela no tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no lo alumbre».

Del padre tenemos un referente de valores. De ellos tomamos la fuerza para afrontar los retos y lograr las metas. Gracias por tanto papá.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com