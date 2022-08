Honores para los becarios panameños

Entornointeligente.com /

Aldaly Pineda se graduó con honores en Arkansas. Cedida En este preciso instante, 698 panameños estudian licenciaturas, maestrías o doctorados alrededor del mundo, gracias a sus méritos académicos y a la gestión del Programa de Becas Ifarhu-Senacyt que cada año abre diferentes convocatorias en carreras relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.

Y en los recientes meses, el desempeño de varios de los becarios del programa ha sido reconocido por sus respectivas universidades con premios a la excelencia o nuevas becas para continuar su formación en niveles educativos superiores.

Becarios destacados

Empecemos con el joven ingeniero José Javier Cruz, que en junio pasado fue reconocido por el Stevens Institute of Technology, universidad de Nueva Jersey, Estados Unidos, con el premio a la excelencia académica, luego de registrar las mejores calificaciones de su promoción, tras culminar el Master of Science in Software Engineering que estudiaba.

Rolando Trejos Saucedo es estudiante de doctorado. Cedida «Me enorgullece este premio pues era el único latinoamericano en la carrera; había estudiantes de Europa, Asia y Estados Unidos, y me sentía un poco como el ‘representante’ latino (…) Fue una gran experiencia porque pude ver, aprender y aprovechar el nivel tecnológico que existe no solo en la universidad que estudié, sino en general», expresa José Javier, de 28 años, oriundo de Arraiján, Panamá Oeste, y formado previamente como ingeniero en sistemas y computación en la Universidad Tecnológica de Panamá.

Por su rendimiento, José Javier fue incentivado por autoridades de la universidad a postularse en el programa de doctorado de la institución, una opción que el joven panameño mantiene abierta. «Una de mis profesoras me sugirió publicar una investigación, un paper científico, para poder aplicar para competir por una beca para doctorado en la universidad. Actualmente trabajo en ese proyecto», comenta.

Otra historia de éxito es la de Aldaly Pineda, quien el mes pasado obtuvo el premio a la excelencia académica ‘Senior Scholars’ por la Universidad de Arkansas en Fayetteville, Estados Unidos, donde cursaba la carrera de ingeniería química. Aldaly se graduó con honores luego de mantener índice académico de 4,0.

También, el estudiante panameño se destacó por sus aportes como asistente de investigación, colaborando en estudios en áreas como biomateriales y tratamientos para el cáncer, difusión en agua o la construcción de un riñón artificial portable para mejorar las terapias de diálisis para los pacientes con insuficiencia renal crónica, además de participar en la conferencia virtual del American Institute of Chemical Engineers, la actividad anual más importante dentro del campo de la ingeniería química.

José Javier Cruz estudió una maestría en Nueva Jersey Cedida Adicional al premio ‘Senior Scholars’, las calificaciones de Aldaly le permitieron ganar una nueva beca, esta vez para estudiar un doctorado en ingeniería química, otorgado por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos.

«Mi experiencia en el exterior fue incomparable, pues logré cambios a nivel personal y profesional. Desde que llegué a Fayetteville en el verano de agosto de 2017, aprendí de otras culturas, comencé a implementar nuevos cambios para mejorar como persona y reconocer el mundo real; maduré gracias a la experiencia», comenta Pineda, de 24 años y procedente de Santiago, Veraguas.

Y el caso más reciente es el de Rolando Trejos Saucedo, estudiante panameño de doctorado en la Universidad del Sur de Florida (USF), en Tampa, Estados Unidos, donde recientemente obtuvo una serie de reconocimientos por su desempeño como investigador de disparidades en el sector salud, con enfoque en epidemiología social.

Rolando participó, por ejemplo, en el desarrollo de un plan de cambio de políticas públicas para mejorar la salud ambiental, proyecto que involucró a miembros de diferentes organizaciones a nivel estatal y nacional en Estados Unidos, proyecto que ganó el premio a la Mejor Investigación Comunitaria (categoría estudiante doctoral) en el reciente USF Health Research Day 2022, actividad anual que organiza la universidad para fomentar el desarrollo de la salud pública local y regional.

El joven investigador también expuso una serie de posters o sinopsis de sus estudios durante el USF Health Research Day 2022 en Tampa y en la Conferencia Nacional para el Avance de la Ciencia del Cáncer en Latinos, en Texas, Estados Unidos; publicó un artículo en la revista Florida Public Health Review sobre la falta de viviendas en comunidades urbanas de Estados Unidos, en calidad de primer investigador, y fue parte del grupo de estudiantes que se encargó de la creación del nuevo plan académico de la maestría en salud pública de la Facultad de Salud Pública de la Universidad del Sur de Florida.

La beca de Rolando cubre la maestría y el doctorado, que acaba de empezar. «Durante el doctorado podré enfocarme a investigar temas como las disparidades e inequidades en enfermedades como el cáncer o el acceso de las personas latinas a los servicios de salud en Estados Unidos y, tras culminar mis estudios, planeo desarrollar investigaciones similares en Panamá para mejorar la calidad de los servicios de salud y el acceso a estos en el caso de las personas más vulnerables», apunta el estudiante de 27 años, nativo de Monagrillo, provincia de Herrera.

El programa

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) gestionan desde 2005 el Programa de Becas Ifarhu-Senacyt, que ha otorgado 3.509 becas para licenciaturas, maestrías o doctorados, en universidades nacionales y del extranjero.

A principios de 2022, la Senacyt y el Ifarhu realizaron el acto de entrega de 81 becas correspondientes a siete convocatorias públicas: pregrado de excelencia para estudiantes de centros escolares oficiales, maestría en áreas específicas –Embajada de Francia, maestría en ciencias tecnológicas, doctorado en áreas específicas– Canadá, doctorado de investigación en el área de salud, subespecialidades médicas en áreas prioritarias del sector salud y doctorado de investigación.

La inversión en estas becas fue de $3.210.000,00 para el año 2022, con el objetivo de contribuir a la formación del recurso humano panameño en áreas prioritarias para el desarrollo del país.

El programa proporciona apoyo económico a los becarios seleccionados por sus méritos académicos, quienes pasan por un proceso de selección riguroso realizado por evaluadores externos a la Senacyt y el Ifarhu.

Todas las convocatorias y los requisitos para competir por las becas se publican en la página www.senacyt.gob.pa, opción «Becas internacionales e inserción de becarios».

