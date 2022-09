Honores a la Virgen del Valle iniciaron este 1Sep

Entornointeligente.com /

Andreína Vies.- Los honores a la Virgen del Valle iniciarán con un canto de 83 niños de distintos sectores de la isla de Margarita . Esta es la fiesta religiosa más importante del oriente venezolano.

Los niños cantores han sido seleccionados de las 12 escuelas de música que existen en la región insular, con esta actividad divina, buscan fomentar el amor e interés por la música tradicional.

Virgen del Valle la gran homenajeada Este 2022 es el centenario de la proclamación de la Patrona del oriente venezolano , es por ello que el Obispo de la Diócesis de Margarita, Fernando Castro Aguayo resaltó la importancia de esta celebración religiosa.

Para el 7 de septiembre la imagen de la llamada «Vallita» será llevada al Camposanto a las 12 de la noche, luego comenzará la misa a las 2:30 a.m., posteriomente se celebrará la misa de Aurora a 5:00 a.m. y a las 8 a.m. la misa central, la cual será ofrecida por el presidente de la Conferencia Episcopal y Arzopisbo de Cumaná, Jesús Gonzalez de Zárate.

La «Bajada de la Virgen del Valle» se realiza luego de dos años de restricciones a consecuencia de la pandemia del covid-19. En este día, los pescadores salen hacia el mar para recibir las bendiciones de su patrona. Este año se espera la asistencia de al menos 5.000 feligreses.

