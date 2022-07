HONOR nos invita a que abracemos el futuro a través de sus nuevos lanzamientos a presentarse en IFA 2022

Entornointeligente.com /

Ciudad de México a 28 de julio de 2022.- La marca de tecnología icónica global HONOR anuncia por primera vez, tras su independencia, su participación en la Internationale Funkausstellung Berlin, mejor conocida como IFA, este 2022. George Zhao, CEO de HONOR Device Co. Ltd, hablará sobre los límites de los diferentes servicios que hay en la actualidad y presentará la nueva estrategia de la empresa en su discurso de apertura el 02 de septiembre a las 10 am (hora de la CDMX).

Con el estándar 5G y la creciente disponibilidad de dispositivos conectados, se avecina una nueva era de conectividad, para la cual HONOR está listo. Por ello, el discurso de apertura de George Zhao abordará cómo la compañía está marcando el comienzo de un cambio de paradigma para las soluciones de vida inteligente que permitan la interoperabilidad de dispositivos entre smartphones, tablets, PCs y wearables.

Por su parte, Tony Ran, presidente de HONOR Europa, compartirá detalles sobre cómo los consumidores de la Unión Europea se beneficiarán de los nuevos productos HONOR Smart Life.

Este año es significativo para HONOR, ya que a casi dos años de operar como marca independiente debutará en el gran regreso de IFA 2022, puesto que la feria de tecnología que se lleva a cabo en Berlín, Alemania no tuvo lugar el año pasado por la pandemia, pero ahora está de vuelta con grandes marcas y presentaciones.

En 2022, IFA contará con más de 30 pabellones y varias exhibiciones. Además de ser un evento presencial, por primera vez presentará su formato digital, el cual llamó IFA Virtual. Ésta es una nueva plataforma B2B para establecer una red de contactos y en donde se encontrará información específica como la lista de los fabricantes que participarán y los productos que presentarán.

Así, con un enfoque constante en la investigación y el desarrollo, HONOR está comprometido con las nuevas tecnologías. «Están diseñadas para empoderar a las personas de todo el mundo para que vayan más allá de sí mismas y les den la libertad de lograr y hacer más», menciona George Zhao.

Además de la estrategia de la compañía, el CEO de HONOR estará presentando innovadores productos para contribuir a su ecosistema y así cumplir su promesa de crear un mundo inteligente completamente conectado para todos los consumidores. ¡Acompáñanos en IFA 2022 y abracemos el futuro conectado!

Te pedimos estar pendiente de nuestras próximas noticias en www.hihonor.com/mx

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com