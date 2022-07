Hong Kong: Pantalla gigante cae sobre bailarines durante concierto de la banda Mirror (+Video)

Entornointeligente.com /

El video del momento en que la pantalla golpea a los bailarines se volvió viral en redes sociales

Un bailarín que se presentaba en un concierto de la banda Mirror , en Hong Kong, está en cuidados intensivos luego de que un panel gigante de video que cayó del techo lo golpeara.

Cinco personas resultaron heridas cuando la pantalla, que mide unos cuatro metros cuadrados, se desplomó sobre el escenario en medio del espectáculo que se realizaba el Coliseo de Hong Kong, cerca del puerto de Victoria, dijo la policía.

#BREAKING : A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 28, 2022 Ninguno de los 12 miembros de la boy band Mirror resultó herido, señalaron las autoridades. A tres personas las trasladaron al Hospital Queen Elizabeth para que recibieran tratamiento, incluido el bailarín que resultó herido de gravedad y un segundo artista que se encuentra en condición estable, informó el hospital.

El video del momento en que la pantalla golpea a los bailarines se volvió viral en redes sociales. Por su parte, organizaciones benéficas locales establecieron líneas directas para cualquiera de las 10.000 personas que asistieron al concierto y están traumatizadas por lo que vieron.

Los otros espectáculos que el grupo tenía programados como parte de su serie de conciertos en Hong Kong se cancelaron. Y el presidente ejecutivo de Hong Kong, John Lee, pidió una investigación de los hechos.

