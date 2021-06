Honduras identifica presencia de variante alfa del nuevo coronavirus

Entornointeligente.com / Científicos realizan mapa de variantes de covid-19 en México 6:25 (CNN Español) — La Secretaría de Salud de Honduras informó este jueves sobre la circulación de la variante del coronavirus identificada como alfa, una “de preocupación que surgió en el Reino Unido”, indicó la dependencia en un comunicado .

Agregó que el Laboratorio Nacional de Virología del país analizó las muestras en conjunto con el Instituto Gorgas de Panamá.

Las autoridades no precisaron sobre la cantidad de casos identificados con la variante. Además, dijeron que en Honduras circulan las variantes beta y gamma que aparecieron por vez primera en Sudáfrica y Brasil.

Alfa es conocida originalmente como B.1.1.7 y se identificó por primera vez en septiembre de 2020, en el condado de Kent, Reino Unido. Esta variante es altamente transmisible y ya se ha detectado en más de 80 países.

