Homenaje entre chicharrones para una voz histórica

Entornointeligente.com /

Leonel Jiménez, un histórico del periodismo deportivo costarricense, recibió un gran homenaje sorpresa en reconocimiento por su amplia trayectoria en medios de comunicación y por habérsele otorgado hace pocas semanas atrás el prestigioso premio Abelardo Raidi.

Al director del programa Sensación Deportiva y escritor de la columna «El Cacique y su esquina» en DIARIO EXTRA, se le festejó en la Chicharronera Hacienda Salitrillos, ubicada en Aserrí.

En el lugar los presentes degustaron de unos sabrosos chicharrones, panzada, muchos platillos más y bailaron al son de muy buena música en vivo.

El galardón Abelardo Raidi se lo entregó la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) y el Círculo de Periodistas y Locutores Deportivos de Costa Rica.

«Recibir este homenaje me entusiasma, llena todo mi ego personal. Ya son 45 años de Sensación Deportiva y son 51 años de estar en la radio y televisión, estas cosas a uno lo van inundando de alegría. Se van acumulando una serie de sensaciones muy positivas», dijo Jiménez.

Don Leonel llegó a la Hacienda sin saber la fiesta que lo esperaba. Su esposa lo llevó con la excusa de estar antojada de chicharrones, pero cuando Jiménez vio que amigos, colegas y familiares lo esperaban, empezó a sospechar.

«Muy sorpresivo. Me trajeron, como dicen, engañado. No fue sino hasta que estaba aquí que me di cuenta, al ver tantos amigos y tanta gente que pertenece directa o indirectamente a nuestro programa», comentó.

El homenajeado aseguró que desconectarse de los micrófonos no es algo que le pase todavía por la mente y que aún hay Leonel Jiménez para rato.

«Yo me siento muy bien, mi voz sigue siendo la misma y por supuesto que si tengo la oportunidad de estar unos años más será muy agradable. No puedo estar lejos del micrófono», finalizó.

PERIODISTA: Kevin Valverde Ramírez

EMAIL: [email protected]

Viernes 19 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com