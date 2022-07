Homem que fingiu ser familiar de António Costa para conseguir emprego condenado a 3 anos de prisão com pena suspensa

Entornointeligente.com /

Foi condenado a três anos de pena suspensa um homem que tentou por várias vezes ser contratado por entidades públicas, alegando ser familiar do primeiro-Ministro, praticando assim dois crimes de falsidade informática e um crime de burla informática qualificada na forma tentada.

No comunicado emitido, esta quinta-feira, pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto lê-se que, «em três ocasiões distintas, o arguido pôs em prática um plano com vista a conseguir a sua contratação laboral em empresas públicas e privadas e numa autarquia local».

Em todas as ocasiões, ocorridas entre março de 2017 e julho de 2018, o homem redigiu um currículo com dados falsos em relação às suas habilitações académicas e experiência profissional. De modo a conseguir os empregos, o arguido criou endereços de correio eletrónico «como se do senhor Ministro da Economia se tratasse»

«Em seguida, fazendo-se passar por esse governante, contactou telefonicamente cada uma das entidades para as quais pretendia passar a trabalhar, logrando falar com os seus mais altos decisores», lê-se na nota, acrescentando que, durante os contactos telefónicos o homem apresentava o candidato, ele próprio, como sendo um familiar de António Costa.

Depois, o homem acabou por «não comparecer» junto da empresa privada para assinar o contrato e, em relação às entidades públicas, não obteve resposta. Nesta última situação, foi denunciado pelo presidente da respetiva câmara municipal.

