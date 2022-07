Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Concurso IBGE Golpe do Pix Mega-Sena Remissão do HIV Homem que fez PIX falso para pizzaria respondeu com texto bíblico e tentou aplicar mesmo golpe para comprar cerveja em Teresina Com ajuda de funcionários, dono do estabelecimento decidiu fazer 'pegadinha' com homem que alterou comprovante de PIX pela segunda vez e estava tentando aplicar o mesmo golpe em outro estabelecimento. Por Maria Romero, g1 PI

27/07/2022 14h34 Atualizado 27/07/2022

1 de 4 Ele ainda mandou uma mensagem dizendo que 'roubou pra comer' — Foto: Arquivo Pessoal Ele ainda mandou uma mensagem dizendo que 'roubou pra comer' — Foto: Arquivo Pessoal

Depois de ter recebido uma pizza e refrigerante «falsos», o homem que tentou dar o golpe do PIX falso em uma pizzaria na Zona Leste de Teresina respondeu ao estabelecimento com um texto bíblico, tentando justificar a prática como quem «roubou para comer». O caso aconteceu na segunda-feira (25).

Ao g1 , o dono da pizzaria, Robson Costa, contou ainda que eles entraram em contato com o homem por outro número de telefone, já que havia bloqueado o da pizzaria, para pedir de volta um brinquedo enviado junto com a pizza e refrigerante «falsos».

Compartilhe esta notícia no WhatsApp Compartilhe esta notícia no Telegram

Nesse momento, segundo o empresário, o golpista enviou uma mensagem que faz referência ao versículo 30 do capítulo 6 dos provérbios bíblicos, que diz: «O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome.»

Contudo, ao compartilhar o ocorrido em um grupo de empreendedores da região outro empresário relatou que o homem tentou aplicar o mesmo golpe no estabelecimento dele, mas tentando comprar cervejas.

2 de 4 Outro empresário informou que o homem estava tentando aplicar o mesmo golpe, dessa vez pedindo cervejas. — Foto: Arquivo pessoal Outro empresário informou que o homem estava tentando aplicar o mesmo golpe, dessa vez pedindo cervejas. — Foto: Arquivo pessoal

LEIA TAMBÉM

VIDA LÁ FORA: Brasileiros deixam país em crise em busca de trabalho e qualidade de vida COMPRA ONLINE : Filho de Maurício de Sousa pagou R$ 14,5 mil por placa de vídeo e recebeu potes de areia VIROU MEME: Mulher deixa de cortar bolo de aniversário e pede à confeiteira para devolvê-lo

Robson disse que ficou mais atento às negociações com PIX após ter tido um prejuízo de R$ 300 com um golpe há cerca de um mês.

«Tomamos esse prejuízo com um PIX falso. Foi a primeira vez em 12 anos de pizzaria, aí ficamos mais vigilantes, principalmente com Pix. Agora a gente só entrega depois que realmente confirma o valor na conta. Não confiamos mais só no comprovante», contou.

A tentativa de golpe e a brincadeira

Golpe do PIX: empresa entrega pizza e refrigerante falso ao perceber golpe em pagamento

A pizzaria recebeu um pedido na noite de segunda e o estabelecimento recebeu notificação de um PIX no valor de R$ 0,01 (um centavo). A atendente relatou para o cliente que não estava conseguindo conferir a chegada de uma transferência de um cliente que havia mandado o comprovante.

Foi quando eles notaram então que o documento era falso. Com os dados da transferência de R$ 0,01, o homem editou o comprovante e alterou o valor para R$ 55, o valor da pizza.

3 de 4 Com os dados da transferência de R$ 0,01, o homem editou o comprovante e alterou o valor para R$ 55, o valor da pizza. — Foto: Arquivo pessoal Com os dados da transferência de R$ 0,01, o homem editou o comprovante e alterou o valor para R$ 55, o valor da pizza. — Foto: Arquivo pessoal

Depois de perceber a tentativa de golpe, eles acreditaram se tratar do mesmo homem que já havia dado um golpe na pizzaria e resolveram fazer uma «brincadeira», entregando uma pizza sem recheio e um suco com sal.

«Fiquei sem ideia de como fazer. A pizzaiola deu a ideia de mandar só a massa seca e ela escreveu o nome 'PIX fake' na caixa. Pro refrigerante, pegamos a garrafa vazia e colocamos um suco em pó. O entregador disse que ele ainda poderia beber o suco, aí colocamos sal», contou Robson.

4 de 4 Pizzaria recebe pix falso e entrega refrigerante e pizza 'falsos' — Foto: Arquivo pessoal Pizzaria recebe pix falso e entrega refrigerante e pizza 'falsos' — Foto: Arquivo pessoal

O empresário destacou uma característica do golpe. «Um detalhe é que ele não colocou o endereço normal. Ele coloca que tá na rua, que a casa dele está sem endereço correto, que a casa não tem número. Eles fazem isso pra gente não ter como cobrar, quando descobrir «, disse.

Na hora da entrega, o endereço e as características físicas eram semelhantes às do homem que tinha aplicado o golpe anteriormente.

Depois do pedido recebido e checado, o golpista disse por WhatsApp ao empresário que não tinha entendido a entrega daquela forma e em seguida bloqueou a pizzaria.

📲 Confira as últimas notícias do g1 Piauí

📲 Acompanhe o g1 Piauí no Facebook , no Instagram e no Twitter

VÍDEOS: Assista às notícias mais vistas da Rede Clube

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com