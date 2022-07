Entornointeligente.com /

Homem que atirou na cabeça de vizinho que varria a calçada dele é preso em MS Suspeito estava foragido desde o crime, que ocorreu nesse domingo (24). Por Renata Barros e Thais Libni, g1 MS

26/07/2022 14h43 Atualizado 26/07/2022

1 de 1 Suspeito compareceu à delegacia acompanhado do advogado. — Foto: Reprodução/ChapadaenseNews Suspeito compareceu à delegacia acompanhado do advogado. — Foto: Reprodução/ChapadaenseNews

Donizete Ferreira Soares, suspeito de atirar no vizinho que varria a calçada em frente à casa dele , em Chapadão do Sul (MS), foi preso no final da manhã desta terça-feira (26). O homem, de 61 anos, apresentou-se à delegacia da cidade na companhia do advogado. Desta forma, a polícia cumpriu mandado de prisão preventiva que havia sido expedido contra ele no dia do crime.

O homem também apresentou à polícia a arma utilizada no crime (veja vídeo abaixo). A arma foi apreendida e será encaminhada para perícia. A vítima, de 41 anos, ficou com a bala alojada na cabeça e foi transferida para Campo Grande, enfrentando mais 4h de viagem de estrada.

Vítima estava com a filha quando foi atingida. — Foto: Reprodução

Mesmo com a bala alojada na cabeça, a vítima enviou uma mensagem para a polícia , detalha o registro policial. O homem estava sendo socorrido quando explicou para as autoridades, via aplicativo de mensagens, como tudo ocorreu.

«Estava varrendo a calçada dele e pedi para minha filha jogar umas pedras fora. Daí ele falou ‘a calçada é minha’. Daí eu falei ‘nem calçada você varre’. Daí ele entrou pra dentro e já veio armado. O pé de árvore que tinha lá, ele tinha deixado cortar», relatou a vítima.

Entenda o caso

Homem atira na cabeça de vizinho que limpava calçada

Câmeras de segurança registraram todo a cena. Nas imagens, é possível ver um homem de camiseta branca limpando a calçada. O vizinho aparece, troca algumas palavras e volta para sua casa. O homem de branco continua limpando a calçada com a ajuda da filha.

Em seguida, o idoso retorna para a frente da casa apontando uma arma e faz os disparos contra o vizinho, que foge correndo. Um dos disparos atingiu a cabeça do homem, e o projétil ficou alojado no rosto.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O suspeito também é investigado por posse irregular de arma de fogo.

