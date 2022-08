Entornointeligente.com /

Homem é preso suspeito de matar o próprio cachorro a facadas em Belo Horizonte À polícia, ele justificou o crime alegando que «desde quando o animal entrou na vida dele, as coisas começaram a dar errado». Por Carolina Caetano, g1 Minas — Belo Horizonte

29/08/2022 23h35 Atualizado 29/08/2022

1 de 1 Foto ilustrativa. Homem foi conduzido à delegacia pela Polícia Militar — Foto: Raquel Freitas / G1 Foto ilustrativa. Homem foi conduzido à delegacia pela Polícia Militar — Foto: Raquel Freitas / G1

Um homem de 43 anos foi preso , nesta segunda-feira (29), suspeito de matar o próprio cachorro a facadas no bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele justificou o crime alegando que «desde quando o animal entrou na vida dele, as coisas começaram a dar errado».

Militares foram acionados pelo telefone 190 . O denunciante dava conta que o tutor tinha matado e enterrado o cão no quintal de casa . No imóvel, os policiais foram recebidos pelo morador, e ele afirmou que «o comportamento do cachorro trazia para ele transtornos e complicações na área espiritual».

Ainda conforme o registro policial, o suspeito contou que levou o animal para o banheiro, onde desferiu três facadas contra ele. Em seguida, o homem levou a equipe policial aos fundos da residência, onde o cão foi colocado dentro de uma sacola e enterrado.

A perícia esteve no local e recolheu o animal e a faca utilizada no crime . O tutor foi conduzido à delegacia por maus-tratos a animais .

