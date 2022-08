Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Mudança no WhatsApp Auxílio Brasil O que é o ICMS Olivia Newton-John Homem é preso suspeito de matar duas pessoas por conta de bola chutada em carro no DF; vídeo mostra crime Caso ocorreu em maio deste ano, em Ceilândia; uma das vítimas foi assassinada com tiros e facadas. Suspeito foi encontrado na última sexta-feira (5). Por Brenda Ortiz, g1 DF

09/08/2022 10h56 Atualizado 09/08/2022

Homem é preso suspeito de matar duas pessoas por bola chutada em carro, no DF

Um homem de 24 anos foi preso, na sexta-feira (5), suspeito de matar duas pessoas por conta de uma bola chutada no carro dele , no Distrito Federal. O crime ocorreu em maio, na QNO 19/20, em Ceilândia, e foi flagrado por câmeras de segurança ( assista acima ). Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Nas imagens, é possível ver o momento em que uma vítima, já baleada, correu para escapar do suspeito. Em seguida, o criminoso, que estava em um carro, desceu e se aproximou da vítima. Ele deu várias facadas no homem ferido e fugiu.

LEIA TAMBÉM:

Dois homens são mortos a facadas, em Ceilândia e em Sobradinho, no DF VÍDEO mostra momento em que homem mata colega de trabalho após discussão por esbarrão no DF

Segundo a Polícia Civil, essa vítima foi quem discutiu com o assassino e chutou a bola no carro dele. Momentos antes do esfaqueamento registrado pelas câmeras, o criminoso já tinha baleado o desafeto e ainda atirou contra um outro homem.

De acordo com os investigadores, o segundo atingido não tinha envolvimento com a briga, mas foi baleado porque estava comprando drogas no local. A polícia não deu mais detalhes sobre a discussão entre os envolvidos.

1 de 1 Suspeito sai do carro para matar homem que teria chutado bola no veículo, no DF — Foto: PCDF/Divulgação Suspeito sai do carro para matar homem que teria chutado bola no veículo, no DF — Foto: PCDF/Divulgação

A prisão do suspeito foi resultado de mandado de prisão temporária expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia. Ele foi encontrado na casa da namorada, em Luziânia, no Entorno do DF. De acordo com a Polícia Civil, o homem tem ligações com uma facção criminosa.

Leia mais notícias sobre a região no g1 DF .

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com