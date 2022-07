Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Lucro do FGTS Mega-Sena Luva de pedreiro Nudismo em Camboriú Homem preso pela morte da ex-mulher foi resgatado por PMs do tribunal do tráfico no Morro dos Prazeres Queven da Silva e Silva foi encontrado amarrado por policiais militares do 5º Batalhão. Ao chegar à delegacia, ele confessou o crime. Sarah Pereira, de 24 anos, foi morta dentro de casa com 16 tiros. Por Guilherme Santos, TV Globo

27/07/2022 10h09 Atualizado 27/07/2022

Preso por morte da ex-mulher no Rio confessa o crime

O homem preso por matar a ex-mulher no Centro do Rio , na madrugada de terça-feira (26), foi resgatado por policiais militares de um tribunal do tráfico. Queven da Silva e Silva foi achado amarrado no Morro dos Prazeres por homens do Bairro Presente do 5° Batalhão (Praça da Harmonia).

Ao chegar à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, ele confessou o crime . Sarah Pereira, de 24 anos, foi morta dentro de casa com 16 tiros.

«Dei um tiro na porta, subi, dei um tiro no portão, dei outro tiro na porta, entrei dentro do quarto, meu filho e minha filha deitados, o cara lá pelado, ela tinha corrido pro quarto da irmã dela, pedi para a irmã dela sair e matei ela. Dei tiros nela. Muitos», disse o assassino.

1 de 2 Queven da Silva e Silva, 26 anos, foi preso por suspeita de matar a ex-mulher no Centro do Rio — Foto: Henrique Coelho / g1 Queven da Silva e Silva, 26 anos, foi preso por suspeita de matar a ex-mulher no Centro do Rio — Foto: Henrique Coelho / g1

Queven tem 47 passagens pela polícia , por crimes homicídio, roubo e tráfico, e mandados de prisão em aberto. O último mandado, por roubo majorado (uso de arma de fogo mediante violência ou ameaça), foi expedido em abril de 2021 pela 41ª Vara Criminal do Rio.

RJ tem aumento de quase 20% no número de feminicídios em um ano

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 4h35 de terça, depois que vizinhos ouviram tiros na Rua Tadeu Kosciusko, esquina com a Rua Riachuelo. Ao chegar ao local, encontraram Sarah já morta.

Segundo relatos, por volta das 4h20, Queven já chegou à rua atirando, subiu até o apartamento onde Sarah morava com os dois filhos, a mãe e a irmã e matou a jovem. A irmã testemunhou o crime.

Os filhos de Sarah — um bebê de 2 meses e uma criança de 4 anos — estavam em outro cômodo e não se feriram.

2 de 2 Sarah foi morta a tiros dentro de casa na madrugada desta terça (26) — Foto: Reprodução Sarah foi morta a tiros dentro de casa na madrugada desta terça (26) — Foto: Reprodução

Dezesseis cápsulas de balas foram encontradas no apartamento.

Segundo a mãe de Sarah, ela apanhava do ex e era vítima de agressões. «Eu sempre falava, mas hoje em dia ninguém escuta ninguém. Ela tinha terminado, não queria mais nada com ele. Cadeia é pouco para ele, cadeia é pouco», afirmou.

Feminicídio

Três mulheres são vítimas de feminicídio no Rio

O número de feminicídios cometidos este ano no Estado do Rio de Janeiro já é quase 20% maior que o do mesmo período no ano passado. Foram 48 crimes do tipo nos seis primeiros meses de 2021 e 57 no mesmo período em 2022.

Além de Sarah, outros dois casos foram registrados apenas na terça e ainda não entraram na estatística.

Em Niterói, o corpo de Letícia Dias, de 27 anos, foi encontrado com perfurações provocadas por arma branca.

Letícia tinha ido buscar os filhos na casa do ex-companheiro quando foi assassinada. O suspeito é o próprio ex.

Segundo testemunhas, Flávio Fonseca, de 36 anos, seguiu a vítima, deu um soco em suas costas e depois a golpeou com uma arma branca na altura do pescoço. Letícia tentou pedir ajuda na Associação Moradores Amigos Beira Lagoa Piratininga (Amorbela), mas acabou não resistindo e morrendo no local. Flávio teria fugido.

Outro caso ocorreu em Maricá, na Região dos Lagos. Uma jovem de 18 anos, que estava desaparecida há uma semana, foi encontrada morta. O corpo foi encontrado sem roupa em uma estrada. O suspeito do crime é um homem que também teria atacado outras mulheres da região.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com