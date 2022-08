Homem morto a tiro em rua de Sintra e suspeitos em fuga

Entornointeligente.com /

Um homem com cerca de 30 anos foi morto, na sexta-fera, a tiro numa rua da Serra das Minas, no concelho de Sintra, com os suspeitos a terem-se colocado em fuga, adiantou à Lusa fonte da PSP.

O incidente ocorreu por volta das 18h e o homem foi baleado, explicou fonte do Comando Nacional desta força policial.

No local estiveram elementos das equipas de intervenção rápida e do grupo operacional cinotécnico, além do carro patrulha da esquadra da PSP da área.

Quando as forças de segurança chegaram ao local os suspeitos já se tinham colocado em fuga, acrescentou a mesma fonte.

Estiveram ainda na assistência à vítima os Bombeiros de Algueirão e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Amadora-Sintra, tendo sido o óbito declarado no local.

Por se tratar de um crime de homicídio, o caso passou para a Polícia Judiciária (PJ), referiu ainda a PSP.

