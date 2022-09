Homem morre em praia de Oeiras após entrar em paragem cardiorrespiratória

Entornointeligente.com /

«Pelas 14:35, o nadador-salvador de serviço na praia de Santo Amaro de Oeiras apercebeu-se que um homem que se encontrava a nadar se sentiu mal, tendo de imediato ido resgatar a vítima», adianta a AMN em comunicado.

De acordo com as autoridades, o homem entrou em paragem cardiorrespiratória na areia, tendo o nadador-salvador assistido prontamente a vítima, iniciando as manobras de reanimação, até à chegada dos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Os elementos da VMER deram continuidade às manobras, mas não conseguiram reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local, segundo a AMN.

«Foi contactado o Ministério Público, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários do Dafundo para a morgue do Cemitério da Guia», é acrescentado.

A ocorrência ficou a cargo do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa.

