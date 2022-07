Homem mata a tiro casal e filha de seis anos em parque nos Estados Unidos

Entornointeligente.com /

Um casal e a filha de seis anos foram mortos a tiro num parque de campismo no estado norte-americano de Iowa, alegadamente por um homem que mais tarde se suicidou, avançaram as forças de segurança.

Segundo o Departamento de Segurança Pública de Iowa, os corpos Tyler e Sarah Schmidt, ambos de 42 anos, e da filha, Lula, foram encontrados na sexta-feira, no interior de uma tenda, a cerca de 290 quilómetros a leste da capital do estado, Des Moines.

Rob Green, o autarca de Cedar Falls, onde vivia a família Schmidt, disse na rede social Facebook na sexta-feira que o filho de 9 anos do casal, Arlo, «sobreviveu ao ataque e está seguro».

A polícia disse que o suspeito do tiroteio, Anthony Sherwin, de 23 anos, foi encontrado morto, também na sexta-feira, numa área arborizada do parque com um ferimento de bala, alegadamente auto-infligido.

Mitch Mortvedt, director assistente da divisão de investigação criminal do Departamento de Segurança Pública de Iowa, disse à agência Associated Press que o motivo do ataque ainda é desconhecido. «Não sabemos o que levou a isso, o que o precipitou», disse Mortvedt, acrescentando que até agora «a investigação não revelou nenhuma interacção inicial» entre a família e o suspeito.

Adam Morehouse, irmão de Sarah, disse que a família não tinha qualquer ligação com Sherwin e que, por isso, acredita que o tiroteio foi um «acto completamente aleatório».

O debate sobre a posse de armas nos EUA foi reaberto nos últimos meses, depois de 19 crianças e duas professoras morrerem num tiroteio numa escola de Uvalde, no Estado do Texas . Já a 4 de Julho, durante o desfile do Dia da Independência em Highland Park, uma cidade ao norte de Chicago, um homem disparou sobre os participantes , matando sete deles e ferindo outros 39.

O Presidente norte-americano Joe Biden assinou a 11 de Julho uma lei destinada a fortalecer a regulamentação das armas de fogo, a mais importante em quase 30 anos, aprovada graças ao acordo entre democratas e republicanos.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com