Homem esfaqueia médico e duas enfermeiras em hospital na Califórnia

Um homem esfaqueou um médico e duas enfermeiras no serviço de urgências de um hospital do sul da Califórnia, na sexta-feira à tarde, disseram as autoridades.

Os feridos foram levados para um centro de trauma em estado crítico, mas relatórios posteriores indicaram que estavam estáveis, avançaram os bombeiros. O atacante acabou por ser detido

O atacante entrou no centro médico do Hospital Encino, no vale de San Fernando, disse o agente da polícia de Los Angeles Drake Madison. O homem permaneceu no interior do centro médico mais de duas horas, tendo sido chamada uma equipa de intervenção, acrescentou.

Subscrever O ataque aconteceu dois dias depois de um homem ter assassinado um cirurgião e outras três outras pessoas num consultório médico de Tulsa, no estado de Oklahoma (centro-oeste).

