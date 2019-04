Homem detido por estrangular mulher até à morte em Torres Vedras – Portugal – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / Um homem de 54 anos matou uma mulher de 44 por estrangulamento durante a madrugada deste sábado, na cidade de Torres Vedras. De acordo com o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, o cidadão português terá estrangulado a mulher de nacionalidade brasileira e fugido posteriormente. A vítima foi encontrada com uma corda à volta do pescoço dentro da banheira, em sua casa. Depois do homicídio, o homem que já tinha antecedentes por violência doméstica, fugiu para a sua habitação, na freguesia de Ventosa, também pertencente ao concelho de Torres Vedras. O crime terá acontecido cerca das 04h30, mas a PSP só chegou ao local às 06h45. O alerta foi dado por um popular. Em atualização LINK ORIGINAL: Correio da manha

