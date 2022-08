Homem detido em aeroporto na Tailândia com 17 animais selvagens nas malas

Entornointeligente.com /

Um indiano foi detido no aeroporto internacional de Bangkok com 17 animais vivos em malas. As autoridades tailandesas de proteção à fauna e flora informaram esta quarta-feira que o homem levava macacos, iguanas e pítons, entre outros animais selvagens.

«As autoridades detiveram um homem que pretendia viajar ilegalmente com animais para a Índia», disse Prasert Sonsatapornkul, do serviço de proteção à fauna e flora.

Durante uma verificação das malas por raio-x, as autoridades encontraram oito macacos, três iguanas, dois lagartos, duas pitons brancas, uma raposa e um guaxinim dentro de caixas de plástico, escondidas atrás de comida.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O suspeito, identificado como Abilash Annaduri, tem 21 anos e foi acusado de tráfico de animais selvagens.

As autoridades estimaram o valor de mercado dos animais, inclusive os que não vivem na natureza na Tailândia, em cerca de 2600 euros.

Os animais foram enviados a veterinários para serem examinados.

A Tailândia é um grande centro de tráfico de espécies selvagens, geralmente destinados ao Vietname e à China, onde são usados para a medicina tradicional.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com