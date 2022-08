Homem de 35 anos morre afogado na lagoa da Ervideira em Leiria

Entornointeligente.com /

Um homem, de 35 anos, morreu afogado na lagoa da Ervideira, no concelho de Leiria, na terça-feira.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria adiantou que o alerta foi dado pelas 18h13, tendo depois sido resgatado um corpo na lagoa da Ervideira.

O óbito foi declarado no local, segundo acrescentou a mesma fonte.

No Facebook, os Bombeiros Sapadores de Leiria confirmaram que foram chamados para uma situação de «busca e resgate de um homem de 35 anos que nadava na lagoa da Ervideira», em Leiria.

«Dado que a vítima já se encontrava submersa, foram também acionados elementos do corpo de Mergulhadores dos Bombeiros Sapadores de Leiria para o resgate do cadáver», explicou a corporação.

No local estiveram elementos dos Sapadores de Leiria, dos Bombeiros Voluntários de Leiria e do INEM, num total de 16 operacionais, apoiados por nove viaturas. A GNR também esteve no terreno, tendo tomado conta da ocorrência.

