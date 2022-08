Home Design abre su nueva tienda en Caracas – Diario 2001

Entornointeligente.com /

La tienda de mobiliario de diseño, Home Design abre las puertas de su nueva ala con lo más novedoso del mercado para el hogar.

Son 1.600 metros cuadrados en los que ofrecen las mejores marcas en cuanto a cocinas, closets, lencería para el hogar, aromas de diseño, mesas y sillas de comedor, sofás, butacas y muebles exteriores.

Luego de dos años de haber inaugurado su primera tienda en Caracas, Home Design ha podido ampliar su oferta de productos, gracias a la aceptación y demanda del mercado.

«Hemos decidido incorporar nuevas líneas de negocio para ofrecer una propuesta más integral y fuerte», dijo David Simmons, director de la marca.

Agregó que sus clientes podrán crear sus cocinas y closets con las últimas tendencias y, a su vez, aromatizar y decorar sus hogares con lo más top del mercado.

«Contamos con un equipo de arquitectos que brindan asesorías personalizadas para el interiorismo de cada hogar y personal capacitado para realizar todas las instalaciones de nuestros productos», agregó.

Marcas italianas en Home Design Cattelan Italia: esta empresa cuida la calidad y tradición del mobiliario italiano, ofreciendo diseños atractivos en diversos materiales: metales, maderas, cueros, vidrio, etc. En Home Design pueden encontrar sus mesas de comedor, aparadores, y sillas de comedores. Gamma Arredamenti: se caracteriza por utilizarpieles de primera calidad para sofás, sillones, muebles y accesorios. Con un grosor de hasta 4,5 mm, estas pieles grandes provienen principalmente de toros criados en Italia y el norte de Europa. Creo by LUBE: es la marca de cocinas número 1 en Italia. Ofrece amplia variedad de cocinas modernas y clásicas, todos los modelos y acabados Faer by LUBE: propuestas innovadoras para el closet del hogar moderno. Marcas brasileñas en Home Design Sollos: ofrecen muebles contemporáneos de prestigio y alta calidad, que buscan la simplicidad y la perfección de las formas. Esto se traduce en piezas atemporales, que son reconocidas por su elegancia y nobleza. – Feeling: es una empresa especializada en alta decoración, que busca siempre la innovación y el diseño en cada una de sus creaciones. En esta nueva parte de Home Design, se pueden encontrar sofás y butacas. – Riva: una marca brasileña que se ha convertido en una referencia mundial en el diseño de objetos de alta gama en acero inoxidable, plata y oro de 24 quilates. Más promociones Adicionalmente, comercializarán los aromas de las cuatro cadenas hoteleras más importantes de mundo gracias a la alianza con la empresa Aroma360. «Este nuevo espacio, que hemos llamado Orange Square , refleja nuestro concepto minimalista, moderno y vanguardista», afirma Simmons.

Home Design Venezuela combina diseño de altura, excelente calidad y precios tentadores para complacer los deseos y expectativas del cliente.

Sus dos tiendas en Maracaibo y su showroom en Caracas ofrecen una fascinante variedad mobiliario de reconocidas marcas de Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Italia, India, Brasil, Portugal y Turquía, entre otros.

Los clientes pueden adentrarse en el exquisito mundo de Home Design visitando cualquiera de sus tres locales, su cuenta de Instagram @hdvenezuela o su página web HomeDesignVE.com , donde encontrarán el catálogo completo de sus productos, que incluye muebles y accesorios para la sala, el comedor, el dormitorio, espacios de trabajo y exteriores; todos con el distinguido gusto y la excelente calidad que caracterizan a esta casa de diseño.

NOTA DE PRENSA

Más contenido útil e interesante en nuestra sección AGENDA EMPRESARIAL

Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online



LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com