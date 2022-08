Hombre se encadena frente a la Pepca denunciando supuesta mafia con terrenos en Bonao

Entornointeligente.com /

Un hombre encadenado frente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) denunció la mañana de este miércoles una supuesta mafia operante en Bonaom provincia Monseñor Nouel.

Según explica Williz Espinal Fernández , el fiscal de Medio Ambiente en esa provincia, José Luis Faria Mosquea, sería el cabecilla de un entramado delictivo que declara terrenos de propiedad privada como zonas frágiles en favor del medio ambiente y luego los utiliza para su beneficio personal.

El hombre, de 37 años de edad, asegura que hace dos años fue despojado a mano armada de su propiedad en el Distrito Municipal Villa Sonadores por el mismo magistrado, quien luego, «en complicidad con el Ministerio Público de Bonao», emitió la orden que le prohibía hacer vida en el territorio y se aprovechó tomando las 78 hectáreas que les pertenecían.

«Ese hombre me encañonó, incendió mi casa, me arrancó 5,000 matas de limones y me incriminó en un expediente de alto grado medio ambiental, me metió preso porque yo no podía construir ahí y el sí pudo hacer una casa para su propio uso personal», arremetió Espinal.

Asimismo, afirma que hoy en día existen tres certificados de derecho de propiedad sobre las que eran sus tierras.

Williz asevera que su caso, con más de un año y siete meses en manos de la Pepca sin obtener respuesta alguna, es un patrón en el que el fiscal lleva a campesinos a la acción de la justicia, consigue órdenes de arresto, les quita los terrenos y luego saca certificados que le benefician a él o su familia.

