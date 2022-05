Hombre se enamoró de su propia madre y aseguró que tuvieron relaciones sexuales «increíbles y alucinantes»

Entornointeligente.com /

Este caso causó gran revuelo en las redes sociales tras haberse hecho viral

Un hombre identificado como Ben Ford de 32 años le confesó a su esposa Victoria, que se había enamorado de su madre biológica Kim West de 51 años. Kim dio en adopción a su hijo poco después de su nacimiento, sin embargo, Ben inició la búsqueda de su familia biológica a mediados del 2014 y logró encontrar a su madre, con quién inició una relación incestuosa que causó gran revuelo al darse a conocer el caso.

Fue en el año 2016 cuando la extraña pareja hizo pública su relación, y esto por supuesto llegó a oídos de la esposa de Ford. El individuo oriundo de Michigan le confesó a su mujer en aquel entonces que él y su madre mantenían relaciones sexuales «alucinantes».

«Sé que la gente va a decir que somos repugnantes, que debemos ser capaces de controlar nuestros sentimientos, pero cuando uno es golpeado por un amor que te consume, estará dispuesto a renunciar a todo por él. Hay que luchar por él. Es una oportunidad única y algo a lo que Ben y yo no estamos dispuestos a renunciar» expresó West durante una entrevista con Alley Einstein de The New Day.

Ben Ford y Kim West A pesar de que Victoria anteriormente ya había comenzado a sospechar sobre toda esta escandalosa situación, no estuvo preparada para el momento en el que su marido le aseguró que la dejaría para quedarse con Kim y así continuar con su incestuosa relación amorosa. Se sabe que se vieron obligados a esconderse debido a una ley estatal de Michigan que podría condenarlos hasta 15 años de prisión, además de ser incluídos en un registro de sexo de por vida.

