Sebastián Marset.

Hombre que dice ser Sebastián Marset envió un mensaje desmintiendo acusaciones en su contra: «Podrido me tienen» Publicado el 18 de agosto de 2022 Crimen organizado 2 minutos de lectura En el video desvinculó a Alejandro Balbi y a su esposa y planteó que no hay pruebas en su contra. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Una persona que dijo ser Sebastián Marset envió varios videos al canal 4 en los que niega las acusaciones en su contra. Los videos fueron enviados desde un número registrado en Sudáfrica y, para intentar probar su identidad, mandó una foto de su pasaporte que coincide en fecha y en tipo con el enviado por la cancillería.

«Tampoco tiene nada que ver Alejandro Balbi, ni eso respetan. Es un abogado, él hizo su trabajo. Así como hablan de él, meten a los presidentes, [Horacio] Cartes, Mario Abdo, [Luis] Lacalle, ya se fueron al tema político», expresó Marset en uno de los fragmentos publicados la noche del jueves.

Marset también deslindó a su esposa, Gianina García Troche, de sus negocios: «Con respecto a eso también meten, en todo lo que me metieron a mí, a mi señora, que tampoco tiene que ver con mis cosas, tampoco tiene que ver -como dicen ahí- con lavado de dinero, empresas a su nombre. Ella creó una empresa, sí, pero esa empresa nunca se utilizó. La empresa fue creada con 300 dólares. Cuando hablan dicen que la empresa tenía un capital de no sé cuántos millones. Hablan […] porque tienen lengua».

El criminal requerido por la DEA mostró su pasaporte y volvió a cargar contra los medios de prensa: «No tienen pruebas de nada de lo que dicen. Ahí como van a ver, mi pasaporte… tiraron fechas de todos lados a ver si embocan algo, no han embocado nada. Si juegan al 5 de Oro o a la lotería no van a embocar ningún número, están errando lejos, déjense de hablar tanta cosa de la gente. No respetan nada».

«No sé cuánto ganan por todo lo que hacen y por salir en la tele. Está un poquito incómodo para mí, un poquito bastante. Les pido por favor que terminen con eso; si tienen pruebas de algo, hablen tranquilos, pero no tienen pruebas de nada de lo que dicen, ni siquiera saben en qué fecha fui liberado, cuándo me dieron el pasaporte: nada, hablan y hablan. No se cansan de hablar en todos los países, en todas las redes, en todos los canales, podrido me tienen», concluyó el prófugo.

Asimismo, MVD Noticias difundió un audio, en el que presuntamente la persona que habla es Marset, y este arremete contra José Mujica: «Legalizó la marihuana, muy lindo. Yo en 2013 fui procesado por un cargamento de marihuana, en 2014 la marihuana fue legalizada. Ahora la venden en la farmacia. Ahí está el viejito que quería arrebatarle el mercado al narcotráfico (…). Maldito el viejo este, lo pasan en todos los medios, le dieron el premio nobel de la paz, les entró a todos por los oídos».

Bustillo y Ache fueron recibidos por el presidente en la Torre Ejecutiva En la tarde del jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y la subsecretaria, Carolina Ache, fueron recibidos por el presidente Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva y se retiraron sin hacer declaraciones.

El gobierno prepara su defensa, de cara a la interpelación que el lunes en el Senado afrontarán Bustillo y su par del Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, convocada por el Frente Amplio. Mientras el oficialismo defiende la legalidad de la entrega del pasaporte a Marset por no haber una orden de captura internacional ni causas abiertas en la Justicia uruguaya en el momento en que inició el trámite desde Dubái, la oposición plantea su preocupación por el hecho de que Uruguay ya estaba trabajando con Paraguay y Estados Unidos en una investigación contra Marset, la celeridad con la que se realizó el trámite y el haber desoído las advertencias del cuerpo diplomático en Dubái.

