Hombre que agredió verbalmente a dos mujeres fue identificado por la Policía en La Paz

El hombre que agredió verbalmente a dos mujeres en La Paz, fue identificado por la Policía y brindó su declaración ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia tras la investigación de oficio que inició la institución verde olivo por el delito de violencia psicológica.

«Sí, esta persona ha sido identificada, además ha prestado sus declaraciones informativas», dijo un funcionario policial al periódico digital Urgente.bo y añadió que no sería detenido. El individuo prestó sus declaraciones en las oficinas de la calle Sucre, centro de La Paz.

De acuerdo con los datos obtenidos por este medio, el agresor sería un profesional de ramas económicas, además de ser docente universitario.

Este lunes un hombre fue filmado ejerciendo violencia psicológica en contra de dos mujeres. Una de las mujeres agredidas verbalmente denunció a través de sus redes sociales ser víctima de violencia psicología por parte de este hombre, según los videos es un hombre aparénteme de la tercera edad.

Ambos estaban a bordo de sus vehículos, al parecer hubo un altercado entre vehículos y eso hizo que este hombre reaccione e insulte de una manera vulgar a las mujeres. Empezó señalándoles que son «hijitas de mamá» y terminó con grotescas insinuaciones para tengan relaciones sexuales con él.

En un comienzo se ve como el efectivo policial se encuentra en medio de las mujeres y el hombre. «Yo pago mis impuestos. Te encantaría verla, ni siquiera pagado te la metería», le dijo. Posteriormente, ellas quisieron avanzar con el auto, pero el hombre no las dejó. «Bájate, pues, me ha pedido que se la meta no me da la gana».

En el momento del hecho, el efectivo policial no sancionó y tampoco evitó que el hombre deje de agredir verbalmente a las mujeres, solo hizo que los vehículos transiten y no causen un caos vehicular.

