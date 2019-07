Hombre ingresa armado a una comisaría y pide que le disparen

Entornointeligente.com /

Comparte 0 Tweet

Un hombre de 26 años ingresó a la Comisaría 75 de Brooklyn, Estados Unidos, con un cuchillo en la mano y solicitó repetidas veces que los agentes lo abatieran a disparos.

El hecho fue registrado por las cámaras de vigilancia de la sede del distrito policial 45 y fue difundido a través de Twitter por el jefe de la policía, Terence Monahan, alegando que la reacción de los policías es un ejemplo de «buen trabajo».

Cops face split second, life & death decisions every day. When an emotionally disturbed man holding a long knife walked into the @NYPD75Pct — and asked to be shot — these cops reacted quickly. Though prepared for the worst, they delivered a safe outcome for everyone. Well done! pic.twitter.com/XgzwLih1UO

— Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) July 28, 2019 En el momento en que las personas se dieron cuenta de lo que sucedía decidieron alejarse mientras que los policías procedieron a inmovilizar al hombre haciendo uso de descargas eléctricas.

Según Monahan, el hombre sufre de un fuerte «trastorno emocional».

Fuente: eldiariony.com

Etiquetas: Comisaría de Brooklyn hombre armado Terence Monahan Comparte 0 Tweet

LINK ORIGINAL: Teleamazonas

Entornointeligente.com