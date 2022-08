Hombre en Italia dio positivo en viruela del mono, covid-19 y VIH al mismo tiempo

Entornointeligente.com /

El italiano de 36 años fue estudiado por la comunidad científica de su país y los resultados se publicaron el 19 de agosto en la revista Journal of Infection

Un nuevo caso de viruela de mono sorprendió a las autoridades en Italia. Se identificó a un hombre con una coinfección: además de la viruela, el paciente tiene covid-19 y VIH.

El italiano de 36 años fue estudiado por la comunidad científica de su país y los resultados se publicaron el 19 de agosto en la revista Journal of Infection . La investigación arrojó luces sobre los cambios físicos que se presentan con cada una de estas enfermedades y sus similitudes.

El análisis empezó luego de que un hombre de 36 años se acercara al Hospital Universitario de Catania. Al llegar, manifestó que tenía síntomas parecidos a los del virus de covid- 19. Sentía tos, fiebre, malestar general, dolor abdominal, de cabeza, de garganta y fatiga.

El paciente inmediatamente avisó que hace nueve días había regresado al país. Entre el 16 y 20 de junio estuvo de vacaciones en España. Tras su relato y las pruebas respectivas, dio positivo en covid-19 el 2 de julio.

Horas después, advirtió que empezaron a salir erupciones en su piel, específicamente en la cara. En las partes afectadas, había formación de pústulas y molestias, por lo que fue admitido al hospital. En este mismo lugar confirmaron que se trataba de un caso de viruela del mono.

La pesadilla para el hombre no acabó allí y mientras estuvo internado lo sometieron a todo tipo de pruebas. Para su sorpresa, dio positivo por VIH.

El italiano afirmó que no estaba enterado de que fuera portador del virus y que en 2019 había batallado contra la sífilis. De igual manera, estaba en tratamiento por trastorno bipolar.

Los médicos concluyeron que el VIH era una infección reciente y el hombre expresó que mientras estuvo en España, mantuvo relaciones sexuales sin protección. De igual manera, estaba vacunado para el covid-19 con la farmacéutica Pfizer desde diciembre de 2021.

Las conclusiones de los médicos El estudio fue llamado First case of monkeypox virus, SARS-CoV-2 and HIV co-infection, que traduce primer caso de coinfección de viruela de mono, SARS-CoV-2 y VIH y fue realizado por un grupo de médicos italianos entre los que estuvieron Santi Nolasco, Francesco Vitale, Alessandro Geremia y Fabio Tramuto.

Los especialistas estaban sorprendidos por la coinfección de los tres virus y los riesgos que podría tener en el sistema inmune. Adicional a esto, quisieron investigar si esto suponía una mayor gravedad en los síntomas.

«Dado que este es el único caso informado de coinfección por el virus de la viruela del mono, el coronavirus SARS-CoV-2 y el VIH, todavía no hay suficiente evidencia que respalde que esta combinación pueda agravar la condición de un paciente», manifestó el equipo.

Otro de los temas en los que ahondó la investigación fue en la importancia de conocer los hábitos sexuales de los pacientes. Según lo que explicaron, esta información facilita el trabajo de los diagnósticos y del personal de salud.

«Este caso destaca cómo la viruela del simio y los síntomas de covid-19 pueden superponerse, y corrobora cómo en caso de coinfección, la recopilación anamnésica y los hábitos sexuales son cruciales para realizar el diagnóstico correcto», explicó el informe.

La publicación terminó asegurando que aún se necesitan más datos para brindar mejores conclusiones, sin embargo, las relaciones sexuales parecen ser el método más rápido de propagación de la viruela del mono.

