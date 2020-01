Hombre descubre infidelidad cuando iba a votar en Trujillo [VIDEO]

Entornointeligente.com /

Un hombre que acudió a votar al colegio Javier Heraud en Trujillo , sorprendió a su esposa con otro ciudadano. Todo ocurrió cuando ambas personas habían terminado de sufragar y estaban saliendo de la institución, cuando se encontraron con el esposo de la mujer , quien la acusaba de infiel y comenzó a reclamarle a viva voz.

Como se aprecia en el video, el acompañante levanta la moto que estaba tirada en el suelo junto con los cascos; mientras que el marido le exige explicaciones a la fémina, quien no pronunciaba palabra alguna.

“O sea que tú eres el marido de su tía, tú te estás metiendo con él. Le voy a decir a mi suegra. Te he dado todo lo que tú has querido y así me pagas. Te voy a quitar a nuestra hija”, alegaba el indignado sujeto.

Estas personas fueron intervenidas por la Policía al alterar el orden público en las afueras del centro de estudios.

Hay que recordar que en el norte se logró detener a 279 personas que registraban requisitorias vigentes por diferentes delitos , entre los cuales son por omisión a la asistencia familiar, conducir en estado de ebriedad, defraudación, tráfico ilícito de drogas, asesinato, lesiones graves, entre otros.

