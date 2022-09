Hombre denunciado por violencia de género se defiende

Entornointeligente.com /

Roberto Cano Rojas, denunciado por supuesta violencia de género, respondió a los señalamientos que hiciera en su contra su expareja Nairelis Coello Pereira.

«Es totalmente falso de que mis familiares la hayan acosado y hostigado. Más bien ella nos sacó de la casa a nosotros, a mi madre, a mi padrastro y a mi hermano».

Dijo que ellos están separados y solo mantienen contacto por el niño de ambos, que tiene dos años y siete meses.

Contó que el 30 de julio la mujer junto a su hijo, llegó a su residencia en la calle Libertad en El Rincón. «Como era sábado pensé que venía a traerme al chamo para que se quedara conmigo el fin de semana, pero irrumpió en la vivienda, tuvimos una discusión, me agredió físicamente y yo lo que hice fue cargarla y llevarla para afuera. De inmediato llamó a Poliguaicaipuro y me llevaron preso».

Luego el caso pasó al Ministerio Público y lo presentaron ante el Tribunal 5º de Control Municipal de Carrizal, donde se inició un proceso que incluye una medida de alejamiento.

«En el juicio ella alegó que no tenía donde vivir, entonces el tribunal ordenó un resguardo provisional en la casa donde vivo con mi familia, durante más de 20 días convivimos todos juntos; pero ella la semana pasada cambió las cerraduras, trajo a su mamá y tres hermanas y nos dejó a todos nosotros afuera y ahora permanecemos en casa de un vecino».

Manifestó que el en el año 2019 le compró una casa en Los Alpes, que le costó $4 mil, «pero ella después la vendió para operarse los senos «y así lo dijo en el tribunal».

Reina Salas, vocera del consejo comunal, indicó que no es cierto que Nairelis Coello, tenga una carta de residencia avalada por la organización que representa. «No vive en el sector, no está censada ahí, no recibe las bolsas de CLAP ni ningún otro beneficio»./RP

