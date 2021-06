Hombre británico estuvo enfermo de COVID-19 durante más de 290 días – Diario 2001

Un jubilado británico estuvo enfermo por coronavirus durante más de 290 días, el mayor plazo de tiempo documentado hasta la fecha, según estimaciones de los expertos.

Después de dar positivo en más de 40 pruebas PCR y de ser hospitalizado en siete ocasiones veces, el hombre está sano y ha dado negativo en los test de COVID-19, reporta Evening Standard.

Se trata de Dave Smith, de 72 años, un vecino de Bristol (Inglaterra) que tenía el sistema inmunológico debilitado ya antes de ser fuera hospitalizado por primera vez en mayo de 2020 , con tos y fiebre.

Sin embargo, los médicos creen que el paciente habría podido infectarse seis semanas antes del primer test positivo, dado que presentaba los síntomas correspondientes.

Tras ser ingresado de nuevo en diciembre, los médicos le suministraron el medicamento antiviral Remdesivir, pero tuvieron que suspender el tratamiento , porque no surtía efecto.

Fue un cóctel de dos anticuerpos diseñados en laboratorio por la firma biotecnológica estadounidense Regeneron lo que hizo que Smith se curara 45 días después, detallan los investigadores de la Universidad Bristol.

Este mismo medicamento, que aún no ha sido aprobado para su uso clínico en Reino Unido, fue empleado para tratar al expresidente de EE.UU. , Donald Trump.

«Cada vez que me iba mal, me iba muy mal: hasta las puertas de la muerte. Mi mujer empezó a organizar el funeral cinco veces . Llamé a toda la familia para hacer las paces con ellos. Ahora desearía haber mantenido la boca cerrada», comenta Smith en una entrevista con The Guardian.

Atención del mundo científico El caso de este hombre atrajo la atención del mundo científico, hasta el punto de que un grupo de peritos británicos hizo una evaluación del virus en su organismo.

Con información de RT

